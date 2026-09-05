Teden v zvezdah: Luna bo danes v razigranih dvojčkih

Nato se energija spremeni. Padajoča Luna v raku je znak, da bomo potrebovali več miru, varne naveze, se kam na varno skriti, pojesti kaj, kar nam da občutek domačnosti. Potrebovali bomo malo časa zase in za svoje, da se spet sestavimo, povežemo. Lahko nas kličejo jezera, potočki, mirne vode. Danes popoldne bo več potrebe po begu, pasivni si bomo znali najti skrite kotičke, kjer se bomo počutili varne. 6. 9. bomo teže pobegnili od odgovornosti, ki prihaja k nam od drugih. Popoldne bo več skrbi, zvečer premočni odzivi, pretirana obramba. Luna bo tudi 7. 9. do večera v raku in pasivne energije bo veliko. Ranljivi bomo, negotovi, bolj sentimentalni, najbolj sredi popoldneva, ko Luna tvori kvadrat na Venero.

Večerni ponedeljkov prehod Lune v leva prinaša več energije, a ker so njeni aspekti sprva naporni, kvadrat na Kiron in Pluton, bodo naši odzivi pretirani. Bo pa torek prijeten. Aspekti so temeljno prijetni in obljubljajo več kreativnosti, sposobnost ognjeno energijo leva usmeriti v nekaj konstruktivnega in učinkovitega. Najbolj učinkoviti bomo pozno popoldne zaradi Luninega trigona na Saturn, zvečer bi lahko potrebovali zabavo in pretiravali z dobrim. Tudi v četrtek nas bo navdihovala Luna v levu, a je že proti koncu znamenja in mi tik pred mlajem, tako bomo imeli manj energije, a se bomo vseeno pripravljeni imeti lepo, se zabavati, smejati, razumeti, da je življenje namenjeno ne le delu, ampak tudi zabavi. Luna bo zvečer aktivirala Venerino harmonijo z luninima vozloma in prinesla energijo povezovanja, harmonije. Šele ob 21.30 Luna vstopi v devico in nas začne buditi v realnost dolžnosti.

V petek bo Luna v pridni devici, tik pred mlajem, tako bomo utrujeni in si je treba vzeti čas za premislek, analizo, načrtovanje novosti. Zjutraj bo Luna tvorila kvadrat k obračajočemu se Uranu, tako nas zna nekaj stresti, prinaša nepričakovane dogodke. Venera vstopi v škorpijona, kjer bo ostala do začetka naslednjega leta. Je že v senci, predelovanje odnosov, lastne vrednosti, finančne realnosti bodo to jesen pomembna zgodba. Venera nas lahko odpira tudi nam samim, da se spoznamo kot spolna bitja, odkrijemo, kaj potrebujemo in kaj znamo na tak način dati. Vsekakor gremo to jesen globoko. Merkur prav tako zamenja znamenje in vstopi v tehtnico ter obljublja tedne, ko bomo besedno fini, prijazni in povezovalni.