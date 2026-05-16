Teden v zvezdah: Luna v raku kliče, da si vzamemo čas za čustva

V soboto bo mlaj na zvezdi Algol, na Trumpovem Marsu, v kvadratu s sončnim mrkom iz februarja, tako se lahko družbeno ponovno pojavijo ovire, izzivi ali razvoj dogodkov skozi izzive. Zasebno, kar smo začeli v februarju, lahko nosi pomembne korake naprej prek izzivov. V soboto imamo tudi konjunkcijo Marsa in Kirona, kar odpira problematike, vezane na agresijo, postavljanje meja, premočno obrambo v trenutku ranljivosti. Luna je še v biku, a zaradi bližine mlaja smo lahko utrujeni.

V nedeljo bo Luna v razigranih dvojčkih. Počasi bomo prihajali k sebi, postopoma bo več energije. Okrog 12.30 bo v dvojčka vstopil tudi Merkur. Dan je idealen za pogovore, izmenjevanje idej, vsekakor ga bomo želeli prevetriti. Ker se Merkur bliža konjunkciji z Uranom, nam bo največ energije dalo razmišljanje, iskanje novih rešitev in odprtost novim idejam. Čutili bomo tudi sekstil Venere in Marsa, ki bo v torek, kar bo prineslo več veselja, mladostne energije, kreativnosti, strasti. V ponedeljek bo Luna v dvojčkih, a brez pomembnih aspektov. Če želimo biti učinkoviti, si naredimo načrt, da nas morje idej ne raztrese na vse strani. V ponedeljek bo Mars na zadnji stopinji, manj bo energije ali je ne bomo znali ciljno usmeriti.

V torek in sredo bo Luna v raku, mi počasni, sočutni, topli, z občutkom do drugih. Venera in Mars bosta zamenjala znamenji. Manj bo energije, a več občutka za druge in potrpežljivosti. V torek se srečata v sekstil, kar prinaša radostno, radostno in strastno energijo. V sredo bo Luna tvorila sekstil na Jupiter, kar bo obarvalo dan z več zaupanja. Paziti moramo, da ne pretiravamo s hrano. Luna v raku kliče, da si vzamemo čas za čustva. V sredo je Sonce na zadnji stopinji, kar prinese pasivno energijo, manj vitalnosti, odločnosti.

V četrtek bo Luna v levu, ognjena energija nam bo prinesla več energije, odločnosti, vztrajnosti in potrebe, da se pokažemo, zažarimo, zacvetimo. Sonce bo vstopilo ob bok Urana in Merkurja v dvojčkih in potrebe po druženju, izmenjevanju idej, vznemirjenju, humorju in spremembah bo več. Lunini aspekti nas zjutraj še delajo nemirne in prehitrih reakcij. Nato se ogenj pohladi in ga bomo znali konstruktivno uporabiti. Veliko bo novih idej, izjemnih zamisli, novih prebliskov. Zvečer bomo znali načrtno premišljevati. V petek je mogoča negotovost o lastni vrednosti ali razočaranje v odnosih, saj se Venera veže s kvadratom na Neptun. Drugače bo dan vznemirljiv in konstruktiven. Seveda ne pozabimo, da nas Luna v levu kliče tudi k zabavi, v noči na soboto jo pri tem podpira Venerina harmonija z luninima vozloma.