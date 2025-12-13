Teden v zvezdah: manj romantičnih večerij in več hinavščine

Vikend z Luno v tehtnici je namenjen odnosom, družbenemu delovanju in povezovanju. Zaradi napornih aspektov planetov bo manj romantičnih večerij, kot bi si jih ta vpliv zaslužil, veliko več bo hinavščine na družbenih prireditvah. V soboto moramo biti pozorni, da nas Marsova inkonjunkcija z Uranom ne naredi predrznih, nevarnih na cesti ali pri uporabi ostrih predmetov. Merkurjev sekstil na Pluton, že tretji, bo budil naš detektivski čut, a ni nujno, da nam bo všeč, kar bomo odkrili. V nedeljo bo manj energije ali bomo bolj nagnjeni k lenobi, saj se Mars, planet akcije, povezuje z Neptunom, planetom megle, iluzij. Pazimo se zmikavtov in tistih, ki nas s svojim šarmom zapeljejo v nekonstruktivne akcije. Luna bo zgodaj dopoldne budila moč zdravilnega trigona med Soncem in Kironom, ki res odpira rane individualnosti, a skozi to pomaga zdraviti občutek samozavesti.

V ponedeljek Mars vstopi v kozoroga, znamenje, kjer je eksaltiran in lahko pokaže svoje najboljše lastnosti. V prihodnjih tednih bomo tako z načrtom, resnostjo in delavnostjo laže dosegali cilje. V ponedeljek, torek in večji del srede bo Luna potovala po škorpijonu. Vedno manjša je in z njeno majhnostjo bo vedno manj energije. Tako sta lahko vztrajnost in trpežnost škorpijonske energije tisto, kar nam bo koristilo, da kljub pomanjkanju energije še vedno rinemo naprej in se ne damo. Ponedeljkov dopoldanski kvadrat na Pluton nosi nekaj pritiskov, nato bo energija škorpijona bolj tekoče podpirala doseganje želenega. Stara Luna v škorpijonu je idealna za spuščanje slabih navad, temeljito čiščenje še najbolj trdovratnih madežev, odstranjevanje dlačic, spuščanje negativnega načina mišljenja. V sredo kvadrat Sonca in Saturna nosi dodatna bremena na poslovno področje ali v odnose z avtoriteto. Tudi mi smo lahko pretrdi v avtoritativni vlogi.

V sredo malo čez 17.30 Luna vstopi v strelca, kjer bo mlaj. Tu se dejstvo, da nas energija Lune v strelcu razživi, navdahne, tepe s tem, da smo pred mlajem. Tako je nujno, da se malo umirimo, ne rinemo prehitro v novo, da za to počakamo na začetek novega tedna. Nemir kolerične energije raje modro vlagajmo v zaključevanje projektov, načrtovanje novih in jasno vizualizacijo tega, kaj si želimo v novem luninem ciklusu ustvariti, narediti. V četrtek dopoldne zbirajmo ideje, največ jih bomo dobili skozi pogovore s sogovorniki. V četrtek bo trigon Venere in Kirona pomagal zdraviti rane lastne vrednosti. V petek popoldne in proti večeru se lahko budijo negotovosti o sebi, strah pred zapuščenostjo in finančne skrbi. Kar pogumno skozi.