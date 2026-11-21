Pomembno je, da se aktiviramo, drugače bomo nemirni, jezljivi, napeti. Danes ni posebnih aspektov, tako se sami rinemo dalje. Idealen dan za pospravljanje, potepanje v naravi, prodorno iskanje rešitev. Nujno je čutiti svoje telo, moč, energijo. V nedeljo bo Luna v ovnu do 11. ure, v navezi z Marsom, tako bo jutro dinamično, aktivno, marsikaj lahko dosežemo. Koristna bo naporna vadba.

Jutri, 22. 11., vstopi v strelca Sonce in začenja bolj svetel čas, če ne po vremenu, pa po čutenju in doživljanju. Več optimizma in odločnosti za spremembe bo v prihodnjih dneh, ko se Sonce povezuje s transaturnovci. Luna vstopi v nedeljo okrog 11. ure v bika in prinaša bolj stabilne in mirne dni, ko bomo rutinski, praktični in prizemljeni, počasni, a učinkoviti, z dobrim občutkom za materialne vidike življenja. Popoldne bo nekaterim naporno. Ponedeljek, 23. 11., bo spodbuden, Luna v biku, Venerina harmonija z luninimi vozli prinaša več občutka za soljudi, boljše materialne pogoje in več notranjega miru, stabilnosti. V noči na 24. 11. se Sonce poveže z Neptunom, spodbuja umetnike, nosi navdih, intuicijo, omogoča občutenje notranjega miru. Ta dan se dovrši tudi polna luna z Uranom. Pritisk v spremembe bo intenziven, a na družbeni ravni, prinaša osvoboditev določenih vezi in možnost pogumnejšega potovanja naprej. Kot vedno polna luna prinaša jasnost in možnost videti, kaj je treba spustiti, čemu se odpovedati.

V torek bo do 12. ure Luna še v biku, a v napornih aspektih, tako bo več trme, togote in premočnih odzivov. V torek okrog 12. ure vstopi Luna v dvojčke, kjer bo polna. Poživi naša življenja, nas odpre, naredi povezovalne, a tudi nemirne. Potreba po druženju bo okrepljena. Polna luna bo malo pred 16. uro. Nosi spremembe, osvoboditev nečesa, a tudi upanje na novosti. Sprva nas malo potrese, a je konstruktivna energija, ki odpira, ne ruši. Tudi v sredo, 25. 11., bo Luna v dvojčkih, Sonce v seksilu s Plutonom in opoziciji na Uran kliče spremembe. Mars na zadnji stopinji nam vzame malo energije in dinamike. V četrtek, do 11.50, nam bo Luna iz dvojčkov omogočila, da se kaj sestavi, uredi, postavi na svoje mesto. Mars je v devici, kjer bo ostal dolgo, saj se že upočasnjuje in se tam januarja obrača. Vzel nam bo nekaj vehementnosti, a prinesel več pridnosti, delavnosti, natančnosti. V četrtek bo vstopila Luna v raka in nas umirila, naredila bolj počasne. Noč na petek je lahko naporna, prinaša skrbi, strahove, bremena ali žalost. Petek bo konstruktiven, primeren za iskrene pogovore.