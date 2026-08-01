Teden v zvezdah: močne energije bodo preizkušale potrpežljivost in odnose

V soboto imamo kontraparalelo med Marsom in Plutonom. Oba sta že zelo blizu sončeve meje, toda ne še tam. Mars gre na sončevo mejo 3. 8., Pluton šele 12. 8. A ker sta zelo blizu, se bodo močno čutili napetost, borbenost, sovražnost, tekmovalnost, primitivni načini delovanja. Po eni strani nam da kontraparalela veliko moč, da naredimo nekaj ekstremnega, poslovno, fizično, športno, hkrati v nas budi nezavednega bojevnika, ki lahko, če ni nadzorovan, postane zelo nasilen in zverinski.

Čez vikend bo Luna v ribah, znali bi biti potrpežljivi in ljubeči, malo pasivni, a uživaški. Tak vikend je namenjen počitku, odklopu, lahko tudi pretiravamo z alkoholom ali kako drugo substanco. Energijo nam bo dala voda, najbolj morje, ki nam da občutek neskončnosti, s katerim je riba tako globoko povezana.

V ponedeljek in torek bo Luna v ovnu, nekoliko bolj bomo nemirni, sploh ker pride Mars na sončevo mejo po deklinaciji. Pazimo, da zagon, ki ga energija nosi, usmerjamo v pozitivno smer, v delo, šport, nove ideje. Lunini aspekti v ponedeljek so spodbudni, dan je lahko učinkovit, energičen in prijeten. Se pa v nočnih urah Kiron obrača retrogradno in posveti na naše rane, s katerimi smo se že ukvarjali. Noč na torek bi lahko bila bolj naporna tudi zaradi konjunkcije s Saturnom, možnih je več skrbi, strahov. Torek se zdi kar spodbuden, če mirimo svoj ogenj in ga usmerjamo v delo. Popoldne nosi nekaj nemira in veliko pogovorov, večer veliko energije, volje, dinamike, strasti.

V sredo in četrtek bo Luna v znamenju bika, mi bolj praktični, rutinski, z več občutka za finančno področje, predvsem nekoliko bolj nadzorovani. V sredo popoldne bi znali biti trmasti in brezkompromisni, zvečer pa pretirano optimistični ali lenobni.

V teh dneh je Venera na nebesnem ekvatorju, po deklinaciji blizu Neptuna, tako bo več hrepenenja po ljubezni, tudi več ustvarjalnega navdiha in občutka za lepo. Venera bo večji del četrtka na zadnji stopinji, kar odpira navdih in hrepenenje.

Luna v četrtek zgodaj zjutraj tvori zadnji krajec, pozneje gre v prazno. Četrtek zna biti počasen, ko bomo znali uživati, a naredili bolj malo. Če je nujna učinkovitost, sledite rutini. Sonce in Saturn se povezujeta v trigon, pomembno je, da cilje načrtujemo, sprejemamo odgovornosti in se resno lotevamo svojih obveznosti.

V petek bo Venera v tehtnici, več bo priložnosti za lepe odnose, harmonična doživetja, tudi ustvarjalne in družbene dogodke. Luna iz dvojčka že zjutraj tvori trigon na Venero in obljublja prijeten in družaben dan, z veliko harmonije in dobre volje. V zgodnjih popoldanskih urah se poveže s transaturnovci in prinaša možnost pomembnih uvidov. Zvečer bomo bolj družabni, optimistični, idealen čas za zabavo.