Luna pada do zadnjega krajca, ki bo v torek, 1. 12., in nas spodbuja, da pregledamo svoja načela, se ne ustrašimo ovir, ampak premislimo in najdemo rešitev. V tem obdobju bosta dva družbena trigona. Prvi 29. 11., trigon Urana in Plutona, tako nove intelektualne, matematične rešitve odpirajo velik tehnološki razvoj, a družbeno smo v centrifugi, da odstranimo prepričanja, ki nosijo težave družbenim vidikom človeštva. Trigon govori o hitrih in nekonfliktnih premikih, a lahko spodbudi skupnost, da se upre, odločno deluje za pravice človeštva.

Drugi aspekt je Jupitrov ognjeni trigon s Kironom, ki v zdravstvu prinaša hitre rešitve in razvoj, v zadevah etike in prava ozaveščanje ran, da človeštvo brez etike ne more delovati brez konfliktov. Smo v izjemnem času, če se nam zdi, da nas mikasti, in ne vemo, kaj je res in kaj laž, je to normalno. Takšni časi so. Premetava nas, da bi spremenili družbo in odnos do življenja.

Vikend zna biti za marsikoga prijeten, saj se Venera harmonično poveže z Jupitrom in obljublja več dobre volje, človeške prijaznosti, na materialnem področju novo upanje, mogoče o vrednosti zlata, delnic, nafte ali kaj podobnega. Toda Venera gre iz sekstila v opozicijo s Kironom, tako nekaterim obuja rane, vezane na odnose, lastno vrednost, trdnost.

Sobotno dopoldne zna biti naporno, mi pasivni, Luna v kvadratu z Venero in Kironom vzbuja rane lastne vrednosti. Popoldne in v nedeljo nam Luna v levu le prinese več energije in veselja. Ne pozabimo živeti, dragi moji. Življenje ni le delo. Luna bo v levu tudi v ponedeljek do 15. ure, večinoma v pozitivnih aspektih, s tem prinaša priložnost za radost, kreativnost, pozitivno naravnanost.

Ponedeljkov (30. 11.) prehod Lune v devico spremeni energijo, prinese nekaj napornega, lahko družbeno, saj aktivira bližajoči se kvadrat Marsa in Urana. Paziti moramo, da nismo eksplozivni, prehitri na cesti, da se ne zgodijo nezgode, eksplozije. Luna bo v devici v torek, 1. 12., in sredo, 2. 12., a energije ne bodo prijetne. Veliko bo misli, napetosti, kritike in nemira. Mentalno energijo vložimo v urejanje dokumentov, pospravljanje, premišljevanje, analiziranje podatkov.

Luna bo v tehtnici 2. 12. in 3. 12. Upajmo, da nas njena potreba po harmoniji umiri, a lahko bomo naporni, na ljudi projicirali stvari, ki so naše, a se z njimi ne znamo soočati. V četrtek bo več skrbi, petek ima naporne aspekte. Preveč bo misli, bitke za prepričanja. Venera v petek vstopi v škorpijona, kjer bo do začetka januarja. V odnosih se moramo paziti manipulacij, da nas ne nosijo strasti in se ne bomo žrtvovali za druge.