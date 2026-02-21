  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: nedelja bo prijetna in spodbudna

Potovanje Lune po dvojčkih v torek in sredo bo bolj naporno.
Luna v biku bo budila potrebo po stiku z naravo, užiti čutno življenje. FOTO: Suzi Media Production/Getty Images
Luna v biku bo budila potrebo po stiku z naravo, užiti čutno življenje. FOTO: Suzi Media Production/Getty Images
Joy Lotos
 21. 2. 2026 | 06:34
3:06
A+A-

V soboto bo mlada rastoča Luna še v ovnu, kar pomeni, da bo več energije, več volje, se pa moramo tudi sami spodbuditi, da izkoristimo to prodorno energijo za kaj konkretnega, šport, delo, podjetnost. Sredi dneva bo največ energije, treba se bo postaviti zase, ob tem se lahko nekaterim odprejo rane zaradi nezdravega ravnotežja pri postavljanju meja. Opazujmo se. Se počutimo ogrožene? Je občutek realen, smo res v nevarnosti? Samo opazujmo, to je pot do zdravja. V nedeljo bo Luna že v biku in zdi se, da nas čaka prijeten in spodbuden dan. Luna v biku bo budila potrebo po stiku z naravo, užiti čutno življenje. Venerin trigon na Jupiter bo prinesel veliko priložnosti za lepe trenutke, užitek v hrani, lepih odnosih, več radosti bo. Radost se bo prenesla še na ponedeljek, takrat je vse do 14. ure tudi še spodbuden čas za nakupe oblačil in obutve, nato se energija spreminja, tako bo v poznopopoldanskih urah več napetosti, najverjetneje zaradi trmastega vztrajanja pri svojem. Nemir se lahko ohrani tudi zvečer, marsikdo bo teže zaspal.

Potovanje Lune po dvojčkih v torek in sredo bo bolj naporno. Ne le zaradi kvadratov na planete v ribah, ampak ker se Merkur ustavlja, da bi se v četrtek obrnil retrogradno. Merkur v ribah nam niža razumske sposobnosti, ko bo stacionaren, bo še več možnosti narediti večjo napako. Iracionalno se bo vtihotapilo na področja, kjer nima prostora, tako lahko naredimo velike napake. Vse intelektualno delo naj bo opravljeno počasi, z dodatno pozornostjo in previdnostjo. Ne hitite. Se pa ob tem vplivu odpreta intuicija in navdih, ki je za umetnike nujna sestavina. Lahko se samo pojavijo stop znaki. Če se, se ustavimo, ne rinimo z glavo skozi zid, da ohranjamo potrpežljivost in prilagodljivost. V torek se bo še mogoče dalo z iznajdljivostjo marsikaj rešiti, v sredo bo ovir več in je prav, da se ustavimo, premislimo, spustimo, kar se noče sestaviti.

V četrtek in petek bo Luna v raku. V četrtek zjutraj bo veliko pritiska na psiho, več občutkov ranljivosti in občutljivosti, strahov in dvomov. Nato se energija izboljša, zvečer bomo že laže ustvarjali harmonijo. Ker se na nebu sestavlja Marsov kvadrat z Uranom, bodimo previdni na cesti, pri uporabi eksplozivnih in vnetljivih reči. Več bo nezgod. Čustveno bomo v petek mirni, radostni in povezovalni. Ker se približujeta Merkur in Venera v konjunkcijo, bo več ustvarjalne energije, ročnih spretnosti, sočutja in prijetnih pogovorov. Lahko srečamo nekoga iz preteklosti in nam to marsikaj odpre, nekaj pokaže, da bomo laže razumeli preteklost in sebe, svoje odnose. 

07:32
