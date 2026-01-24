Teden v zvezdah: nedeljsko jutro budi rane

V soboto in večji del nedelje bo Luna v ovnu, tako bo več energije, več poriva k akciji in delovanju. Ker je rastoča, je to čas, da se lotimo dela bolj resno in zavzeto. Njen vladar se bliža Plutonu, zato bo še toliko bolj nujno, da energijo sprostimo s fizičnim delom, športom. Danes zvečer znamo pretirano reagirati, zaradi prevelikih pričakovanj čutiti razočaranje. Paziti se je treba takega in drugačnega pretiravanja. Nedeljsko jutro budi rane in nas kliče, da se soočamo s seboj. Bo pa Luna v ovnu v nedeljo v praznem teku, kar pomeni, da ne bo zunanjih spodbud za delovanje, a pasivnost nas lahko dela napete in nemirne. Ne ostajajmo na kavču. Aktivirajmo se sami.

Jutri ob 19.05 se Luna premakne v bika in od tam spodbuja, aktivira približujočo se konjunkcijo Marsa in Plutona. Pazimo se trme, svojeglavosti, tudi napetosti in sovražnosti. Če ne bomo pozorni, se lahko vedemo napadalno ali smo žrtev napadalnosti koga drugega. Tudi v ponedeljek bo Luna v biku v kvadratu s planeti v znamenju vodnarja, imamo pa v ponedeljek tudi prvi krajec. Vse kaže, da se vreme lahko spremeni, na splošno bo več nemira, napetosti, delovali bomo trmasto in brez pravega občutka. V ponedeljek zvečer prestopi Neptun v ovna in prinaša dolgoročno bistvene premike na družbeni ravni. Ranljivost, utrujenost in zmeda preteklih tednov bodo za nami, čutili bomo več moči in volje udejanjiti svoje sanje. Potovanje Lune po biku se zdi v torek še najmanj dramatično, vidi se, da bomo, če delujemo rutinsko in pozorno, lahko veliko naredili.

Spet malo več skrbi

Luna v torek, malo pred 22. uro zvečer, preide v dvojčka in prinaša bolj razgibane dni. Manj togotne, bolj lahkotne, družabne in povezovalne. V noči na sredo se dovrši konjunkcija Marsa in Plutona, tako je treba še vedno paziti na izbruhe agresije, biti pozoren pri uporabi ostrih in eksplozivnih predmetov, toda temeljno se bodo dnevi začeli obračati na bolje. V sredo in večji del četrtka bomo bistri, prikupni, komunikativni in družabni, saj se Merkur in Venera povežeta s konjunkcijo. Če je treba koga prepričati, navdušiti z besedami, so to idealni dnevi za to. Le v četrtek zvečer je spet lahko malo več skrbi.

V četrtek pozno ponoči preide Luna v raka. Kliče nas k temu, da se malo umirimo, pogledamo vase, v svoja čustva, poskrbimo za dom in domače. Ker so bili pretekli tedni naporni, je čas z Luno v raku namenjen tako počitku kot lagodju in iskanju varnosti. Kljub vsemu pa smo pred polno luno, tako je energije veliko, da nekaj dokončamo, privedemo k cilju. Toda potrebna je previdnost, da nas čustva ne razmetavajo preveč.