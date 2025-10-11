Teden v zvezdah: od čustvene teže do ustvarjalnega zagona

Luna pada, v ponedeljek bo zadnji krajec, ki nas kliče, da rešimo še zadnje izzive, počasi privedemo svoje projekte do ciljev ter se postopoma pripravimo na nove izzive, nove začetke.

Danes imamo opozicijo Venere s Saturnom; že tako šibko Venero bo ta opozicija precej oslabila in utrudila. Predvsem ljudje s poudarjenim znamenjem bika in tehtnice ter tisti, ki imate s Saturnom obremenjeno Venero v natalu, boste doživeli izjemen pritisk, morda na telo, zdravje, morda na odnose, povečal bi se lahko občutek osamljenosti. Tako v odnosih kot v občutenju lastne vrednosti nas bo Saturn preizkušal. Pritisk ne bo trajal dolgo, tako da kar pogumno skozi občutenja, globlje bomo šli, bolj nas bo izkustvo zdravilo in osvobajalo. Luna bo danes v spremenljivem in živahnem dvojčku, v lepih aspektih, tako da bomo potrebovali druženje, komunikacijo, klepetavi bomo, težje se bomo zbrali.

Jutri in v ponedeljek bo Luna v mirnem raku. Jutri zjutraj bomo potrebovali več nežnosti, se čez dan povezovali s tistimi, ki so nam najbližji. V ponedeljek zvečer bo zadnji krajec, ki deluje spodbudno in blagodejno, ljudem da več upanja. Venera bo v ponedeljek na zadnji stopinji device, čas ni namenjen pomembnim finančnim odločitvam in predelovanjem odnosov, bolj spodbuden je za spuščanje pričakovanj v odnosih. V torek zjutraj bo Luna tvorila sekstil na Saturn, kar nas lahko naredi odgovorne in delavne, pozneje gre v prazno skoraj do enih popoldne, življenje se lahko odvija izjemno počasi.

Luna v torek malo pred eno popoldne vstopi v energičnega leva in spremeni vibracijo, življenje bo bolj vznemirljivo, zabavno, kreativno. Ker bo Venera že v tehtnici, kjer se počuti dobro in se bo povezovala s transaturnovci v zmaja, je videti, da bo življenje potekalo bolj vznemirljivo. Spet bomo bolj kreativni, živi, strasti, vznemirljivi, imeli več veselja do življenja. Možne so nove ljubezni ali nove priložnosti za zaslužek. Tudi v sredo in četrtek bo Luna v aktivnem in odločnem levu, v sredo bo nekaj tudi negativnih aspektov, gnali nas bodo izzivi, možnega bo več nemira. V četrtek zjutraj bomo še učinkoviti, pozneje pa bomo iskali bolj zabavo kot delo.

V četrtek ob osmih zvečer Luna vstopi v devico in začenjajo se dnevi, ko ne bomo toliko iskali zabave in veselja, ampak bomo osredotočeni na lastno učinkovitost, red, bolj zamišljeni in premišljeni, resni in praktični. V petek imamo T kvadrat Sonce, Jupiter in Kiron, to bo spodbujalo zdravljenje percepcije o nas samih. Lahko malo zaboli, ker smo se videli boljše, kot v resnici smo, a to je hkrati zdravilo, da postanemo bolj realni pri dojemanju svojih prednosti in šibkosti.