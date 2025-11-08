Teden v zvezdah: Pokažimo si naklonjenost, da se imamo radi

V noči na soboto Uran prestopi nazaj v bika in v njem ostaja vse do konca aprila naslednje leto. Ponovno na družbeno raven prinaša iste tematike, s katerimi smo se ukvarjali več let. Merkur bo ta vikend stacionaren, tik pred obratom, kar pomeni, da bomo potrebovali več miru, časa za razmislek, da se kje lahko kaj ustavi, ne gre po načrtih, ne gre po naše.

Dokler bo Luna v soboto v dvojčkih, bo občutkov hektike, strahov, dvomov, razdvajanja še več. Iz dvojčkov ima zjutraj kvadrat na Saturn, kar prinaša skrbi, dvome in strahove, sredi popoldneva na Neptun, kar prinaša precej zmeden dan, zdi se, da se ne bomo najbolje razumeli.

Prehod Lune v raka bo malo čez 16. uro. Prvi aspekt Lune od tam, trigon na Venero, obljublja mirne popoldanske in večerne ure. Pokažimo si naklonjenost, da se imamo radi, si pomagamo, stojimo ob strani. Priporočam kaj domačega za pod zob, prijetno nadaljevanko ali družinski film.

Tudi nedelja bo v energiji družine, doma, počasi in s sočutjem. Vikend je namenjen počitku in temu, da si vzamemo čas drug za drugega, kaj dobrega domačega pojemo in se družimo. Luna bo v raku tudi v ponedeljek do 18. 30, njeni aspekti so temeljno spodbudni, tako bo življenje kljub počasnemu ritmu in miru še vedno precej spodbudno in mi učinkoviti.

Sprva naporni aspekti

V ponedeljek zvečer Luna prestopi v leva in sprva tvori naporne aspekte, tako bo malo več pritiska, intenzivnega doživljanja, premočno znamo reagirati. V torek se zdi, da bomo Luno v levu čutili bolj pozitivno, skozi energijo igre, zabave in kreativnosti. Jupiter se v torek obrača direktno, na spodbudni zvezdi, v trigonu s Saturnom, kar obeta na družbeni ravni pozitivne novice za nazaj, nekaj se sestavi, uredi, kar je bilo predolgo nepošteno ali nepravno.

V torek bo mogoče čutiti bližajočo se konjunkcijo Merkurja in Marsa, ki bo v noči na sredo. To spodbudi naš razum, prinaša ideje, ročne spretnosti, hitro misel, lahko prehitre besede in vožnjo. V sredo bo zadnji krajec, Luna proti koncu leva, nekaj stresa, lahko smo bolj dramatični in iščemo lagodje.

V četrtek in petek bo Luna v devici. V četrtek do enih popoldne nas njena potreba po redu, natančnosti in delu lahko dela nemirne, sitne, pod stresom. Pozneje se malo umirimo in energijo uporabljamo bolj uravnoteženo. Petek je videti prijeten, brez večjih stresov, še vedno bomo delavni in učinkoviti. Ker je vladar device retrograden, lahko premišljujemo in analiziramo ali kaj konkretno urejamo za nazaj. Prebavljamo in predelujemo stvari iz preteklosti. Zdi se, da bo introspekcija nosila pozitivne rezultate, zjasnitev, razumevanje.