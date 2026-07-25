Teden v zvezdah: polna Luna prinaša močna čustva, v odnosih bo završalo

Do srede se Luna polni in z njo bo v zraku tudi več energije. Merkur je še vedno počasen, a se bo začel premikati naprej in vse, kar nas je držalo v preteklosti, se bo sprostilo, počasi bomo lahko spet hodili naprej, v novo.

Danes se dovrši lotos transaturnovcev. Luna bo v soboto v pozitivnem in energičnem strelcu, zjutraj bomo s trigonom na Saturn še zelo konstruktivni in znali vso to dodatno energijo vložiti v delo ali kak drug projekt. Popoldne bo Luna aktivirala približujoč se kvadrat Venere in Marsa, ki bo močno pobarval realnost vse do srede. Ta kvadrat lahko nosi napetost v ljubezenske odnose, več strasti, toda na bolj nemiren in ne najbolj zdrav način. Lahko ga tudi doživljamo, kot da se moramo boriti za tisto, kar se nam zdi pomembno. Po eni strani prinaša veliko energije, pomembno je, kako jo bomo sprostili, ne smemo biti grobi, želeti na silo priti do želenega.

V nedeljo, ponedeljek in torek bo Luna v kozorogu, njen vladar v fazi obrata nazaj, tako nas lahko Saturn sooča z ovirami, skrbmi, strahovi. Ko se obrne nazaj, nam vedno pokaže, s čim se bo treba ukvarjati, kam vlagati svojo energijo, kje je potrebna disciplina, kje se bodo pojavile ovire, ki bodo zahtevale našo trpežnost, vztrajnost. V ponedeljek se pravi severni lunin vozel za leto in pol premakne v vodnarja in obljublja čas povezovanja, razuma, intelektualnega razvoja, velike premike naprej v novo. Istega dne se Sonce povezuje z lotosom transaturnovcev, njegova opozicija na Pluton kaže naše sence, rahljanje opozicije z Uranom in Neptunom omogoča spremembe in uvide, navdih, ki jih to soočanje prebuja. V sredo zjutraj Luna tvori trigon na Venero, svoje obveznosti bomo opravljali z več veselja, pozneje gre v prazno in se bo za učinkovitost treba nekoliko bolj potruditi.

V sredo bo Luna v vodnarju, poleg polne lune imamo še eksakten kvadrat Venere in Marsa ter konjunkcijo Sonca in Jupitra. Kvadrat nebesnih ljubimcev čutimo že od sobote kot nemir v odnosih, kot občutek, da se je za želeno treba boriti, da nam ni kar dano. Prinaša več strasti, ustvarjalnega naboja, tudi več nemira v odnose. Konjunkcija Sonca in Jupitra je znak optimizma, priložnosti in dobre volje, lahko prinaša tudi neki vremenski ekstrem, predvidevam, da toploto. Kot vedno moramo v času polne lune ohranjati ravnotežje, saj je energije toliko, da nas lahko odnaša v premočne reakcije. Četrtek je videti prijeten, napetosti polne Lune bodo popuščale, povezovalni bomo, razumski, zjutraj trezni, zvečer energični. V petek bo Luna potovala po vodnarju v prazno vse do 14.14, malo bolj hektični bomo, veliko bo misli, tudi nemira. Njen popoldanski prehod v ribe nas pomiri.