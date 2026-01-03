Teden v zvezdah: polna luna stopnjuje nepotrpežljivost, surovost in skrite zamere

V soboto imamo močno polno luno, ki zna buditi bojevitost, strasti, občutek ranljivosti. Deluje že dan, dva prej, tako je lahko spremenila vreme že pred dovršitvijo. Kljub temu ohranjajmo več nadzora nad čustvi in uporabimo presežek čustvene energije, da se najde rešitev za izzive, se nekaj premakne naprej, razreši. Karta polne lune za naše kraje ima Saturn in Neptun na ascendentu, v kvadratu z IC in MC. Saturn je mraz, Neptun vlaga, pomislimo na poledico ali obilje snega. Polna luna bo blizu zvezde Sirius, ki jo povezujemo z ZDA, zaradi močnih opozicij na stelij v kozorogu prinaša jezo, napetost, agresijo. Od te do naslednje sobote se bo stopnjevala energija nepotrpežljivosti in surovosti.

Vikend z Luno v raku, namenjen družini in potrpežljivemu povezovanju, bo zaradi polne lune nemiren. Največ napetosti bo v soboto do 14. ure. Večer in nočne ure znajo prinesti več optimizma in toplote, saj se Luna sreča z Jupitrom. V nedeljo bo Luna do 15. ure v raku, tako bo čas družinsko prijeten. V nedeljo popoldne Luna vstopi v leva. Dnevi z Luno v levu lahko prinesejo več stresa, a če se ciljno naravnamo, tudi dosežke. Ker je dispozitor v kozorogu, v steliju z Venero in Marsom, bomo strastni do nemirni. Več bo kreativnosti, po drugi strani nas lahko želje odpeljejo od tistega, kar je bistveno. Vsako pretiravanje bo delovalo neučinkovito. Luna v nedeljo tvori opozicijo na Pluton in nosi več dramatičnih čustev, močne reakcije. V torek okrog 14. ure tvori kvadrat na Uran in spodbuja trmo, svojeglavost in potrebo narediti stvari po svoje.

Pretirana negativnost in tekmovalnost v moških očeh nista privlačni.

V sredo in četrtek bo Luna v devici, ki nas bo spodbujala k delu, redu, stvarnim analitičnim premislekom. Ker bo temeljno v spodbudnih aspektih, bosta to najbolj učinkovita in najmanj stresna dneva tedna. Njen dispozitor bo v harmoniji z Luninima vozloma in nam bo pomagal, da gremo prek drugačnosti ter najdemo skupni jezik z ljudmi, s katerimi si nismo sorodni. Se pa dogodi tudi konjunkcija Venere in Marsa, ki budi strasti, kreativnost, voljo do življenja, a ker je Mars močan, tudi napetosti v odnosih. Veliko ognjene energije bo v zraku, poskusimo jo usmeriti v delo, analizo, ne v dramo. V petek bo Luna v tehtnici, dovrši se konjunkcija Sonca in Marsa, ki lahko prinaša močne ege, ki uveljavljajo svojo voljo s premalo občutka. Opazujmo ogenj v sebi, ali je miren in nam pomaga delovati, ali destruktiven, ki napada in krade energijo drugih. Venera bo v opoziciji z Jupitrom, tako so naše želje lahko prevelike in se moramo spraševati, ali nekaj res potrebujemo ali ne.