  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: polna luna stopnjuje nepotrpežljivost, surovost in skrite zamere

d te do naslednje sobote se bo stopnjevala energija nepotrpežljivosti in surovosti.
FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
Joy Lotos
 3. 1. 2026 | 16:10
3:08
A+A-

V soboto imamo močno polno luno, ki zna buditi bojevitost, strasti, občutek ranljivosti. Deluje že dan, dva prej, tako je lahko spremenila vreme že pred dovršitvijo. Kljub temu ohranjajmo več nadzora nad čustvi in uporabimo presežek čustvene energije, da se najde rešitev za izzive, se nekaj premakne naprej, razreši. Karta polne lune za naše kraje ima Saturn in Neptun na ascendentu, v kvadratu z IC in MC. Saturn je mraz, Neptun vlaga, pomislimo na poledico ali obilje snega. Polna luna bo blizu zvezde Sirius, ki jo povezujemo z ZDA, zaradi močnih opozicij na stelij v kozorogu prinaša jezo, napetost, agresijo. Od te do naslednje sobote se bo stopnjevala energija nepotrpežljivosti in surovosti.

Vikend z Luno v raku, namenjen družini in potrpežljivemu povezovanju, bo zaradi polne lune nemiren. Največ napetosti bo v soboto do 14. ure. Večer in nočne ure znajo prinesti več optimizma in toplote, saj se Luna sreča z Jupitrom. V nedeljo bo Luna do 15. ure v raku, tako bo čas družinsko prijeten. V nedeljo popoldne Luna vstopi v leva. Dnevi z Luno v levu lahko prinesejo več stresa, a če se ciljno naravnamo, tudi dosežke. Ker je dispozitor v kozorogu, v steliju z Venero in Marsom, bomo strastni do nemirni. Več bo kreativnosti, po drugi strani nas lahko želje odpeljejo od tistega, kar je bistveno. Vsako pretiravanje bo delovalo neučinkovito. Luna v nedeljo tvori opozicijo na Pluton in nosi več dramatičnih čustev, močne reakcije. V torek okrog 14. ure tvori kvadrat na Uran in spodbuja trmo, svojeglavost in potrebo narediti stvari po svoje.

Pretirana negativnost in tekmovalnost v moških očeh nista privlačni. 
Pretirana negativnost in tekmovalnost v moških očeh nista privlačni. 

V sredo in četrtek bo Luna v devici, ki nas bo spodbujala k delu, redu, stvarnim analitičnim premislekom. Ker bo temeljno v spodbudnih aspektih, bosta to najbolj učinkovita in najmanj stresna dneva tedna. Njen dispozitor bo v harmoniji z Luninima vozloma in nam bo pomagal, da gremo prek drugačnosti ter najdemo skupni jezik z ljudmi, s katerimi si nismo sorodni. Se pa dogodi tudi konjunkcija Venere in Marsa, ki budi strasti, kreativnost, voljo do življenja, a ker je Mars močan, tudi napetosti v odnosih. Veliko ognjene energije bo v zraku, poskusimo jo usmeriti v delo, analizo, ne v dramo. V petek bo Luna v tehtnici, dovrši se konjunkcija Sonca in Marsa, ki lahko prinaša močne ege, ki uveljavljajo svojo voljo s premalo občutka. Opazujmo ogenj v sebi, ali je miren in nam pomaga delovati, ali destruktiven, ki napada in krade energijo drugih. Venera bo v opoziciji z Jupitrom, tako so naše želje lahko prevelike in se moramo spraševati, ali nekaj res potrebujemo ali ne.

Več iz teme

lunaMarsJupiterSaturnplanetstelijastrologijanapovedčustvaodnosi
ZADNJE NOVICE
17:10
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI SKOK V VODO

Najpogumnejših 65 skočilo v rekordno hladno Savinjo

Celjsko Špico so tradicionalno napolnili plavalci od blizu in daleč, celo iz Južne Afrike. Udeležencev je bilo letos nekoliko manj, je bilo pa zato gledalcev veliko.
Špela Kuralt3. 1. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Brez ljubezni ni zagona za raziskovanje

Leto 2025 je bilo za Simono Česen prelomno: osvojila je naslov najboljše sommelierke Slovenije in postala prva ženska, ki je dosegla to priznanje. Z zmago si je odprla vrata na evropsko in svetovno prvenstvo ter odprla prostor, v katerem se ta poklic lahko misli drugače.
Danica Lovenjak3. 1. 2026 | 17:00
16:10
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: polna luna stopnjuje nepotrpežljivost, surovost in skrite zamere

d te do naslednje sobote se bo stopnjevala energija nepotrpežljivosti in surovosti.
Joy Lotos3. 1. 2026 | 16:10
16:01
Novice  |  Svet
ZDA NAPADLE VEČ CILJEV V VENEZUELI

Po napadu ZDA se je oglasil Golob. Trump o zajetju Madura: »Gledal sem to, dobesedno, kot da bi gledal televizijsko serijo«

Na ameriški napad Venezuele so se odzvali tudi predsednik SDS Janez Janša, na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, v Gibanju Svoboda in v Levici. Nicolas Maduro in njegova soproga sta po besedah Donalda Trumpa trenutno na poti v New York.
3. 1. 2026 | 16:01
15:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
V 79. LETU

Šok na božično noč: umrl je Andrej Kolar, duša lokalne skupnosti

V Pilštanju žalujejo za Andrejem Kolarjem, promotorjem svojega kraja. Na prazniku Kozjanskega jabolka je pridobil prav poseben naziv.
Mojca Marot3. 1. 2026 | 15:10
15:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VODITELJICA IN INŠTRUKTORICA ZUMBE

Nataša Naneva: na Fuerteventuro po novo znanje (Suzy)

Simpatična voditeljica Kolesa sreče, ki je poleg tega že štirinajst let inštruktorica zumbe, je leto 2025 zaključila z nasmehom na obrazu. Z
3. 1. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki