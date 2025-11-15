Teden v zvezdah: pomembno je, da se uredimo, se pokažemo, povezujemo

Smo pred mlajem, ki je družbeno zelo pomemben, ko se končno lahko umirijo strasti v najbolj napornih delih sveta. Na zasebni ravni pomeni, da nam bo energija padala in je bo v naslednjem tednu zelo malo.

Luna zapusti devico danes petnajst do enajstih dopoldne, dotlej lahko vse pospravimo, postavimo na svoje mesto.

Večji del vikenda bo Luna v tehtnici; bolj kot delo in čistočo potrebuje druženje, odnose, harmonijo, lepe stvari. Ne ostajajmo doma, razen če imamo poln dom nam ljubih ljudi. Pomembno je, da se uredimo, se pokažemo, povezujemo. Tudi v ponedeljek bo Luna v znamenju tehtnice, ne v ravno prijetnih aspektih; ta dan se sestavi veliki vodni trigon Sonca, Jupitra in Saturna in prinaša družbeno pomemben čas zmag, načrtovanja, moči in uspeha kulture ter morale. V ponedeljek imamo tudi sekstil Merkurja in Plutona, kar nam da moč, da vidimo v zakulisje, dojamemo vzroke; če nismo preveč črnogledi, nam da ta aspekt lahko moč, da se z besedami dotaknemo drugih.

Od torka do četrtka popoldne bo Luna v škorpijonu. V torek je brez aspektov. V sredo Merkur prestopi nazaj v škorpijona in poglobi raziskovalni del našega uma. Venera je v harmoniji z Luninima vozloma, kljub utrujenosti bomo prijazni in povezovalni. Merkur se veže na sekstil Urana in Neptuna, naša intuicija bo izjemna, uvidi in ideje dolgoročno koristni.

Točka mlaja je del širšega zmaja

V teh dneh bo manj energije, saj smo pred mlajem, ki bo zelo pomemben; bo na zvezdi Bungula iz ozvezdja Kentavra, ob njem bo še Merkur, kar prinese jasnost, uvide in razumevanje, tudi spremembe, zmago pravice, prava, dobre ljudi, ki zasebno ali na družbeni ravni naredijo nekaj koristnega. Točka mlaja je del širšega zmaja z glavo na Uranu, kar kaže potisk k spremembam, veliko silo, ki išče mir. Energija mlaja deluje še za naslednje štiri tedne. V četrtek se zgodi tudi pomemben družben sekstil med Uranom in Neptunom, drugi izmed mnogih, prinaša spremembe v zdravstvu, farmaciji, nove ideale. Ker sta oba na 29. stopinji, bodo spremembe bolj dušne ali na ravni umetnosti, ne toliko konkretne.

V četrtek malo pred tretjo uro popoldne pride Luna v strelca, potegne nas iz čustvenega in globokega in potisne naprej v novo, sveže. V petek se sreča z Marsom, več bo adrenalina, najbolje ga je usmeriti v delo in šport. V petek se Sonce iz zadnje stopinje poveže s sekstilom Urana in Neptuna, prinaša jasnino, uvide, intuicijo, posebna stanja zavesti, vitalne energije pa bo bolj malo. Kljub rastoči Luni dan ni namenjen novim začetkom. Počakajmo vsaj do sobote.