Teden v zvezdah: potrpežljivost bo nujna

Potrebna je potrpežljivost. V soboto bo sredi stacionarnosti, v nedeljo se začne premikati nazaj. Bodimo premišljeni, previdni in zbrani, potrpežljivost bo nujna. Smo tudi pred naporno polno Luno, ki se bo dovršila v ponedeljek zjutraj, marsikoga lahko meče že prej; po eni strani je polna luna trenutek jasnosti in moči, da nekaj velikega premaknemo naprej, po drugi meče naša čustva v skrajnosti in je treba paziti, da nismo preveč dramatični. Ob polni luni bo tudi kvadrat Lune na Pluton, kar družbeno ne obljublja spodbudnih časov, tudi glede financ in nafte ne.

Luna bo čez vikend v ovnu, prinaša več energije. Čeprav retrogradnost Merkurja kliče k potrpežljivosti, bo spodbujala nemir in potrebo po gibanju, delovanju, akciji. V soboto konjunkcija Venere in Sonca kliče k več radosti, potrebi po svetlih vidikih življenja. Energije bo veliko, z malo organizacije imamo lahko dinamičen, športni dan. V nedeljo Venera prestopi v tehtnico in prinaša več sprave in razumevanja v odnose. Aspekti bodo prijetni. Če nas polna luna ne bo nosila in bomo prisluhnili potrebi po akciji, si lahko naredimo lep dan.

Noč na ponedeljek zna biti naporna, teže bomo spali zaradi polnosti lune in kvadrata Sonca in Plutona. Pritiskov bo več. Ponedeljek bo s polno Luno v biku naporen in nam kaže finančno ali realnost, vezano na lastno vrednost, ki ne bo najbolj prijetna. Dan bo obarvan v temačne barve. V noči na torek bo več napornih sanj. Torek bo napornejši. Kljub Luni v biku, ki nas večinoma stabilizira, je videti, da bo potrebnega nekaj prilagajanja za mir. Dopoldne pazimo pri pogovorih, da smo jasni, ker nas lahko ljudje narobe razumejo. Popoldne znamo pretiravati. Ker se dispozitorka Lune veže v opozicijo s Kironom, bodo še vedno v zraku bolečine, vezane na materialno področje in lastno vrednost, na odnose, koliko nas drugi cenijo.

V sredo in četrtek bo Luna v dvojčkih. Razigra nam dneve in odnose, paziti moramo pri dogovarjanju in kupovanju, ker je njen vladar retrograden. V sredo opozicija Venere in Kirona budi rane lastne vrednosti, vezane na odnose, finančne skrbi. V četrtek je treba paziti na cesti, ker se Merkur bliža kvadratu z Marsom.

V petek bo Luna v raku, energije se umirijo. Pozornost dajmo družini, svojim čustvom, spočijmo se. Venerina harmonija z luninima vozloma svetuje, da poskušamo ustvarjati harmonijo, delujmo mirno. Merkurjev kvadrat na Mars je znak, da bodo nekateri nestrpni in bo zaradi hitrosti na cesti več nezgod.