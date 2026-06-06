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Teden v zvezdah: pred nami so dnevi navdiha, sreče in pomembnih uvidov

Luna bo v prihodnjih dneh potovala od vodnarja do bika, Venera in Jupiter pa bosta poskrbela za posebno prijetne energije.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Joy Lotos
 6. 6. 2026 | 09:45
3:16
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Luna se bliža zadnjemu krajcu, nam daje zrelost in jasnost, da dokončamo stvari in najdemo rešitve, delimo modrost in znanje z drugimi. V soboto bo Luna v vodnarju, a v praznem teku. Idealno je, da se družimo, povezujemo, izmenjujemo ideje, usmerimo radovednost k novim znanjem in spoznanjem. Na hitro pospravimo, potem pojdimo med ljudi, na dogodke, tečaje, širimo znanje.

V nedeljo bo Luna v ribah, njenemu vladarju Jupitru se bliža Venera, tako bodo dnevi do torka dopoldne mirni, prijetni, sladki in v znaku obilja lepega. Spustimo se z vajeti in dovolimo življenju, da nas vodi. Idealno je iti k morju, toda mir in zadovoljstvo nam bodo prinašala tudi jezera, narava. V teh dneh bomo polni navdiha in se bo nekaj sladkega dotikalo našega doživljanja. V nedeljo proti večeru bo Luna v trigonu z Merkurjem, tako bo več priložnosti za iskrene, psihološke, tople pogovore. V ponedeljek zjutraj njen sekstil na Mars spodbuja akcijo, šport, odločnost. Opoldne bo lunin krajec prinesel nekaj nemira, a tudi jasnost, kam usmeriti energijo, če želimo rezultate. Noč na torek bo pravljična, idealna za gledanje zvezd, romantične večerje, objeme tistih, ki so nam ljubi. Lahko nam prinese zanimive sanje.

V torek okrog 10.30 bo Luna vstopila v ovna, prebila jutranjo postanost in pasivnost in nas porinila bolj aktivne v življenje. Pogum iti dalje v novo nas bo držal v pozitivni energiji ves dan. Luna se popoldne poveže z vsemi transaturnovci in prinaša posebna doživetja in uvide. Venerina konjunkcija z Jupitrom bo eksaktna zvečer, kar dodaja torku posebne vibracije sreče in zadovoljstva. Užijmo življenje. V sredo zjutraj bo kvadrat Merkurja in Saturna, na katerega se oprime Luna, tako bo več občutka frustracije, skrbi, neprijetnih novic. Že popoldne in proti večeru bo energija spodbudnejša. Zvečer lahko predstavimo kako novost, več bo priložnosti za konstruktivno povezovanje, dogovarjanje. V četrtek zjutraj so naše želje lahko prevelike in bo več občutka frustracije. Zavedajmo se, da nam v resnici nič ne manjka, usmerimo pozornost na to, kar imamo, in se bo energija sama spremenila.

Luna v četrtek ob 14.30 vstopi v bika, tako bomo manj nemirni, bolj prepričani vase, rutinski, praktični, znali bolj uživati. Večerne ure zaradi Luninega kvadrata na Pluton prinašajo malo pritiska, noč na petek in petkovo jutro pa tudi veliko nemira, saj Uran kvadrira os luninih vozlov. To lahko vznemiri tudi družbeno realnost, prinaša, sploh vezano na ZDA, nove stresljaje in nemir. V petek dopoldne in zgodaj popoldne so mogoči stabilni dogovori, zvečer nas lahko obremeni trma. 

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