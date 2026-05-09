ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: pred nami so dnevi prijetnega druženja, optimizma in poglobljenih vpogledov

Proti koncu tedna se bodo energije vse bolj umirjale in odpirale prostor za pomembne notranje premike.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Joy Lotos
 9. 5. 2026 | 12:45
 9. 5. 2026 | 13:03
Lepi dnevi so pred nami. Večinoma. Luna pada, tako bo vsak dan malo manj energije, toda današnji zadnji krajec deluje spodbudno, prinaša več energije, tudi otopli vreme, in zdi se, da se bomo znali imeti prav lepo. Danes in večji del nedelje bo Luna v družabnem vodnarju, odpirala bo radovednost, spodbujala druženje, razpihala oblake in naredila živahen, vznemirljiv in prijeten vikend. Še najbolj se zdita prijetna sobotni večer in noč na nedeljo.

V nedeljo zvečer vstopi Luna v znamenje rib, nas naredi bolj mehke, tople, umirjene in energijsko prepustne. Ker se v noči na ponedeljek na nebu sestavlja tudi sekstil Sonca in Jupitra, bo v zraku več optimizma, prijetnega vzdušja, več upanja in zaupanja v življenje. Podobno vzdušje se bo nadaljevalo v ponedeljek in torek. Ker se bo sestavljal sekstil Merkurja in Jupitra, bodo to tudi dnevi za prijetno komunikacijo, dogovore, usklajevanja, tudi intelektualne uspehe. Vsaj v torek popoldne, ko gre Luna v prazno, pa bo morda že zelo postana energija, tako bo zagona nekoliko manj, bolj bomo iskali počitek in umiritev. Nič ni narobe, če se po službi zleknemo na kavč in pobegnemo v kak zanimiv film ali poiščemo odklop v peneči se kopeli. Tako je to, ko je Luna v ribah v prazno, pač kliče k odklopu.

V sredo in četrtek bo Luna v znamenju ovna, mi avtomatično bolj energični, bojeviti, bolj bomo čutili, kdo smo, kaj si želimo, in se znali postaviti zase, biti bolj glasni, če bo kdo prečkal našo mejo. Ker smo pred mlajem, bo energije vseeno manj, kot je je običajno z Luno v ovnu, toda z malo tekmovalnosti bo vseeno dovolj volje, da se ne bomo dali. V četrtek imamo kazimi Merkur in z njim veliko jasnosti, vpogleda in razumevanja situacije, kot bi nam kdo odstranil ovire za to, da najdemo prave besede, izrazimo, kar vidimo in smo. Četrtkov večer je videti poln strasti ali kreativne energije.

V petek se bo že zelo čutilo, da smo pred mlajem. Luna v biku nas bo umirila, prizemljila, upočasnila, a nam dala tudi notranjo trdnost in vztrajnost. Čeprav bo mlaj šele v soboto zvečer, se v petek že lahko kažejo spremembe, ki jih nosi. Ker je to mlaj, ki je v kvadratu z močnim mrkom, ki je spodbudil vojno v Iranu, se lahko zgodijo bistvene spremembe, premiki na tem področju. Mlaj bo na Algolu, zvezdi iz Pegaza, ki zna prinesti bolj surovo energijo in marsikomu prinaša izzive delovanja z lastno perverznostjo. Bo pa vanjo vpet Merkur, ki s tem odpira možnost komunikacije in povezovanja. Pri nas bo vezana na zdravstvo in širše javno upravo. Mlaj zna nekoliko ohladiti vreme. 

