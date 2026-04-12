Teden v zvezdah: prihaja čas sprememb in novih začetkov

Mars je v ovnu, povozil je stopinjo konjunkcije Saturna in Neptuna, potresel našo realnost. Luna pada k mlaju. Počasi zaključujmo in spuščajmo, kar je treba. Vzemimo si več časa za introspekcijo, da iz svoje notranjosti ugotovimo, kako in kje naprej, v novo. Uran je na Plejadah, meglici iz ozvezdja Bika, ki prinaša slepilo, lahko tudi bolj tragične dogodke. Deluje dramatično in nekontrolirano. V naslednjem tednu bo že direktno na prvi zvezdi iz omenjene meglice. Spremembe so tu, tako nas mora pretresti, da se, ko stopi Uran v dvojčka, lahko nekompromisno potisnemo k novostim in nujnim spremembam.

Vikend z Luno v vodnarju je namenjen druženju. Idealni dnevi so za izobraževanja, premlevanja, skupinska potovanja, ekskurzije, vse, kar povezuje družabnost z radovednostjo. Ne ostajajmo doma, treba je raziskovati življenje. Če nam zdravje nagaja, so tu knjige in dokumentarne oddaje. Ponedeljkovo jutro je lahko stresno, nato se dan naredi in bo več lepih trenutkov, znali se bomo spusti in uživati.

Luna vstopi v ribi v ponedeljek okrog 11. ure in omogoči, da spustimo nepotreben nemir in se prepustimo življenju, da nas vodi. Treba se je paziti le šarmantnih bleferjev in pasivno agresivnih ljudi zaradi Marsove konjunkcije z Neptunom. Venerin sekstil z Jupitrom obljublja sladko življenje, če ne bo hotelo samo priti, si ga naredimo. Tudi v torek bo ribja Luna prijetna, saj se bo popoldan in zvečer povezala z omenjenim sekstilom. Idealno bi bilo, če bi se lahko odpravili k morju, na lepše. Merkur na zadnji stopinji nas dela manj logične, a mnogo bolj subtilne in intuitivne, njegov sekstil na Uran dodaja videnja, uvide v prihodnost. Zapišimo si jih. Ribja energija zna biti počasna v sredo, do 18. ure. A če si kljub pasivnosti dovolimo živeti z občutkom, se imamo lahko lepo. Merkur bo v sredo v ovnu in zaključuje dolgo obdobje mentalne megle.

Luna v sredo okrog 16. ure preide v ovna, tako bomo šli iz miru in pasivnosti v nemir in akcijo. Sprva ima naporne aspekte, tako bosta sredin večer in noč na četrtek naporna, obremenilna. Čeprav se bližamo mlaju, bo v četrtek veliko energije z Luno v ovnu in sekstilom Marsa in Plutona, a ne prehitevajmo z novimi začetki. Počakajmo rastočo luno. Če bo veliko nemira, nas bo naporno fizično delo ali šport pomiril. Začutimo, kaj želimo v novem luninem mesecu ustvariti. Vizualizirajmo si korake do tega cilja. V petek bo mlaj nekaj pred 14. uro. Za naše kraje v 9. hiši, kar nas spodbuja k osvoboditvi, brca v rit, da se premaknemo v novo. Zvečer gre Luna v bika, nas umiri, prizemlji, nas spravi v rutino.