Teden v zvezdah: prihaja ena najmočnejših polnih lun letošnjega leta

Bližamo se močni polni luni, ki bo v nedeljo, ob 10.45. Močna ni le, ker je še druga polna luna v mesecu, čemur rečemo, da je modra luna. Sonce in Luna sta na pomembnih zvezdah prve veličine, Sonce na zvezdi Aldebaran, perzijski zaščitnici vzhoda, Luna na zvezdi Antares, varuhinji zahoda. Tako bo veliko usklajevanja med obema deloma sveta in se lahko zgodijo pomembni dogodki. Ker se opozicija rahlja na Saturn, bo tudi veliko premišljene, nadzorovane energije, tako je manj nevarnosti, da bi se agresija stopnjevala. Mars se veže na Luno z inkonjunkcijo, tako nekaj intenzivnih reakcij vseeno bo, v zadevah vojne v Ukrajini predvidevam pomembno podporo Zahoda. Za Slovenijo je kotni Mars prek 10. hiše, tako bo še veliko vroče krvi, vezane na vlado. Dokaj zasedena je v karti polne lune tudi 11. hiša, ki da pozornost na parlament, nevladne organizacije, večje angažiranje ljudstva.

Na zasebni ravni nam da polna luna potisk, strast, upajmo, da ne obsedenosti, da nekaj pripeljemo do cilja. Deluje lahko kot velika moč vztrajanja, pogumno srce, ki sledi cilju, prinaša nam možnosti reševanja težav. Vikend bo v veliki meri pod močno in intenzivno energijo polne lune. Presežke energije je modro nekam usmeriti. Ta konec tedna ne bodite pasivni. Koristno je iti na potovanje, izobraževanje, odkrivati in raziskovati življenje, živeti polno.

Tudi v ponedeljek bomo imeli Luno v strelcu, tako bo ognjene energije še vedno veliko, ker pa gre Luna v prazno, se moramo voditi in usmerjati, da ogenj koristno uporabimo. Merkur v ponedeljek vstopi v raka, kjer bo zaradi retrogradnosti ostal do začetka avgusta. Treba se bo obračati nazaj, k svojim koreninam, predelati čustva, se pogovoriti z ljudmi, ki so nam pomembni, hitrost dojemanja se bo upočasnila, potrebe kar nekaj govoriti bo manj, bo pa veliko več potrpljenja in pripravljenosti poslušati tako svoja čustva kot doživljanje in čutenje drugih.

V torek, sredo ter do četrtka popoldne bo Luna potovala po kozorogu, če ne želimo, da nas ta vpliv premočno potlači, je dobro stvari načrtovati, kar bo še dodatno spodbujeno in koristno, ker se tudi Sonce s sekstilom poveže s Saturnom. Če bomo dovolili, da nas strah ustavi, bo več slabih občutkov o sebi. Merkurjeva harmonija z luninima vozloma prinaša boljšo sposobnost sporazumevanja in uravnoteženja nasprotij. Lunin prehod v vodnarja v četrtek nas spet naredi bolj lahkotne, objektivne, družabne. Ker se v noči na petek povežeta Merkur in Neptun v kvadrat, ne smemo verjeti vsega, kar nam rečejo. V petek poskusimo ohraniti objektivnost, zvečer se družimo.