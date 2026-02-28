  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden v zvezdah: prihaja Lunin mrk, ste pripravljeni na posledice preteklosti?

Preverite, kakšen teden napovedujejo zvezde.
Za razliko od sončnega, lunin mrk vedno prinese ukvarjanje s posledicami svojih preteklih dejanj. FOTO: Eldinhoid, Getty Images/iStockphoto
Za razliko od sončnega, lunin mrk vedno prinese ukvarjanje s posledicami svojih preteklih dejanj. FOTO: Eldinhoid, Getty Images/iStockphoto
Joy Lotos
 28. 2. 2026 | 11:13
3:02
A+A-

Vikend z Luno v levu in vedno bolj polna luna naznanjata, da bomo imeli veliko energije, a jo je treba modro usmeriti k organizaciji, reševanju problemov, tudi k zabavi in sprostitvi. Luna v levu v nas budi radost in srčnost otroka, da lahko bolj polno užijemo življenje, se ga radostimo, spodbujena bo ustvarjalnost. Ker se na nebu srečata Merkur in Venera, bo več prijetnih pogovorov, naklonjenosti in tankočutnosti, več navdiha in kreativnosti. Tako je res na mestu, da užijemo vikend. Luna bo v ponedeljek do 13.33 v levu in z bolj napornimi energijami lahko prinaša več samosvojosti, trme, jeze in nesposobnosti videti stvari in dogodke skozi oči drugega.

Prehod Lune v devico nas malo umiri, odpre bolj razumen pogled na življenje, nas naredi bolj uslužne, predvsem pa redoljubne in delavne. Ker je Lunin dispozitor retrograden, nas v dneh potovanja Lune po devici bremeni preteklost, o njej lahko veliko razmišljamo, analiziramo, jo predelujemo, lahko pa smo prisiljeni konkretno pogledati nazaj kritično, delati revizijo, popravljati napake preteklosti.

Prihajajo nove priložnosti na čustvenem področju

V ponedeljek prestopi Mars v ribi in adrenalinski športi, delo in aktivnosti se umaknejo, malo manj bomo zagnani za delo, razen ko gre za umetnost, duhovnost ali skrb in nego drugih. Način, kako si bomo v naslednjih tednih izborili želeno, ne bo direkten in surov, ampak bolj pritajen, iznajdljiv in sem ter tja manipulativen. V torek bo Lunin mrk, ki pri nas ne bo viden, vseeno pa lahko čutimo več pritiska in nam nosi posledice preteklosti. Karta mrka za naše kraje je dokaj prijetna, na zasebni ravni pa ga bo seveda vsak doživel glede na odnos mrka z rojstno karto. Luna bo v devici še vso sredo, skoraj do osmih zvečer. Sreda se zdi zaradi aspektov zelo prijeten dan, prihajajo nove priložnosti na čustvenem področju, več vznemirjenja v ljubezni, potrebe o druženju in zabavi, še najbolj popoldne, saj Luna takrat spodbudi sekstil Venere in Urana.

Potovanje Lune po tehtnici je v sredo zvečer in nočnih urah nekoliko bolj naporno, prebujali se bodo negotovost, strahovi, pritiskala bodo bremena. V četrtek bomo prijazni, harmonični in povezovalni. Zaradi Sončevega trigona na Jupiter se bodo reševali zoprni problemi, ponovno bo več jasnosti, optimizma in zadovoljstva, več možnosti za uspeh. V petek zna tehtnica nositi pasivnost in lenobo, sami se porinimo v delo, strukturo in jasnost. Laže bomo delali v timu kot sami. Venera malo pred poldnevom preide v ovna in v prihodnjih tednih obljublja več strasti in intenzivnih odnosov, toda v odnosih tudi več napetosti, nemira in egocentrizma. 

Več iz teme

lunalunin mrkastrološka napovedteden v zvezdah
