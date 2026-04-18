Teden v zvezdah: Rastoča luna prinaša več energije, a tudi nemir in napetosti

Pa imamo spet rastočo luno in z njo iz dneva v dan več energije, novega zagona. Spodbudno je, da je šel Merkur iz rib in bo naš razum spet bolj stvaren in hiter. Bo pa nekaj napornih aspektov, zaradi katerih bomo bolj obremenjeni, utrujeni in bo več skrbi.

Vikend z Luno v biku bo zelo prijeten, saj bomo po eni strani rutinski, praktični in hitro opravili domača opravila, po drugi dovolj uživaški in radostni, da si dovolimo tudi živeti, užiti življenje. Toda tokrat zna Marsova konjunkcija s Saturnom, ki bo v nedeljo, ohladiti vreme in obremeniti naša telesa, buditi več strahu, frustracij, skoznje bomo lahko jezljivi. Na zasebni ravni nam pomagata delo, vztrajnost, da se zavestno odločamo, da nas strah ne hromi, ampak nam da voljo do dela. V soboto imamo Merkurjev sekstil na Pluton, ki da po eni strani več fokusa in sposobnost videti v ozadje, temelj problemov, po drugi pa potemni naše videnje realnosti. Lunini aspekti v soboto so prijetni. Nedeljsko jutro bo mirno, a čez dan bo vedno več nemira, popoldanske, večerne, nočne ure znajo biti naporne osebno in družbeno. Zbudijo se stare zamere, v svetu bo več surove agresije. Informacije o njih znajo priti k nam v ponedeljek.

Luna v nedeljo proti večeru vstopi v radovedna in povezovalna dvojčka in ostane tam do torkovega večera. Ker Merkur, Lunin vladar, v ponedeljek preide tako Saturn kot Mars, tokrat dvojčka ne bosta tako igriva in lahkotna kot običajno, ampak nas bosta soočala z realnostjo kritike, nas delala utrujene in zaskrbljene. Mogoči so besedni napadi, surovo izražanje nekaterih, paziti je treba na cesti. Sonce bo v ponedeljek na zadnji stopinji, marsikdo bo brezciljen, drugi bodo utrujeni. V torek se energije izboljšajo, a ker Luna večji del dneva teče v prazno, bomo raztreseni, preveč lahkotni, če imamo resne odgovornosti, si bo treba narediti načrt in izklopiti telefone.

Luna v torek vstopi v raka, pomiri nas in nas naredi potrpežljive, z več občutka do svojih in tujih čustev. Do 21. ure bo delovala povezovalno, v nočnih urah nas lahko naredi občutljive. Sreda bo težka. Več bo skrbi, ovir, iz preobčutljivosti je mogoča premočna obramba. Popoldne se energija spremeni, spet bomo bolj priljudni, optimistični. V četrtek bo rakovska luna prikupna. Potrebovali bomo dobro voljo, radost, zabavo. Venerina konjunkcija z Uranom nas kliče, naj se odklopimo, sprostimo, uživamo, se veselimo. V petek bo Luna že v levu. Zjutraj prinaša več pritiskov, nato izjemno učinkovit dan. Odločni, energični bomo. Petkov večer kliče po druženju, zabavi, pogovorih, povezovanju.