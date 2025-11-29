Teden v zvezdah: Resni bomo, zbrani in premišljeni

Z vikendom se zaključuje zadnja letošnja retrogradnost Merkurja. Včeraj se je direktno obrnil Saturn, v noči na nedeljo se bo Merkur. Tako bomo od jutri imeli le tri retrogradne planete, ne več pet kot doslej, s tem bo lažje živeti in delovati, se usmeriti v prihodnost in ne nenehno reševati problemov iz preteklosti. Saturnova pot naprej nam bo dala moč, vztrajnost, trpežnost, da rešimo izzive, s katerimi se trudimo več kot pol leta. Merkurjeva direktnost bo razbremenila naše misli, da bodo bolj jasne, premočrtne, logične in usmerjene v ustvarjanje življenja. Seveda Merkur potrebuje še nekaj časa, da pridobi hitrost, tako je še vedno pomembno, da smo previdni, si vzamemo čas za razmislek in se ne odločamo brez njega. Luna se debeli proti polnosti, kar deluje kot poriv v akcijo, delovanje in nam daje dodatno čustveno moč.

Danes bo Luna v ribah namenjena bolj počitku kot delu, tudi sprostitvi. Zjutraj se lahko pogovorimo, sposobni bomo prisluhniti drug drugemu. Pozneje bomo resni, tudi zbrani in premišljeni. Jutri bo Luna v ovnu, odprimo se novostim, adrenalinu, delu, športu, dovolimo življenju, da nas vznemirja, preseneča. Venera na zadnji stopinji škorpijona, povezana z Uranom in Neptunom, bo budila veliko srčnih hrepenenj, a nestvarnih. Raje jih budimo s knjigami in filmi, kot da z nerealističnimi pričakovanji vnašamo nemir v zasebne odnose. Luna bo tudi v ponedeljek v ovnu, podprta z Marsom, spodbujala akcijo, delovanje, vztrajnost in boj. Popoldne in proti večeru pazimo, da naši odzivi niso egoistični in pretirani. Venera v ponedeljek prestopi v strelca in obljublja bolj vedre tedne, več si bomo privoščili, v odnosih bomo zabavni in sproščeni.

V torek in sredo bo Luna v biku, laže bomo opravili rutinske obveznosti, delovali stabilno in zanesljivo. Ta dva dneva je dobro razmisliti tudi o finančnem področju. Venerin sekstil na Pluton bo budil strast, želje in nas naredil tudi vztrajne, da bomo do želenega zmogli priti. Luna bo v četrtek in petek v dvojčkih. Tako se bo življenje spet zavrtelo v hitrejše in glasnejše ritme. Veliko si bomo imeli povedati, delali več stvari hkrati, nekaj bo zmede, veliko besed, a tudi smeha in dobre volje. Luna bo v noči na petek polna, kot vedno nas zna metati iz ravnotežja. Po drugi strani si lahko v četrtek vzamemo čas, da posveti na našo temo in nam pokaže, kaj je treba opustiti, kaj spremeniti. V četrtek so Lunini aspekti manj naporni, v četrtek popoldne bo več napetosti, v večernih urah tudi skrbi, strahov.