Teden v zvezdah: Retrogradni Merkur bo mešal štrene, mlaj pa prinaša nov začetek

Vikend z Luno v dvojčkih bo razgiban in vznemirljiv, veliko se bo dogajalo, a ker je Merkur, dispozitor Lune, retrograden, zna biti tudi veliko nepričakovanega in se stvari ne bodo dogajale po načrtih. V soboto, 11. 7., ima Luna veliko aspektov in prinaša vznemirljiv dan, ko se bo veliko dogajalo. V nedeljo, 12. 7., bo Luna potovala v prazno. Za akcijo in dogajanje bo treba vložiti več energije, večja verjetnost je, da bomo malo hektični in brez prave smeri gibanja.

V ponedeljek in torek bo Luna v raku, mi bolj topli, čustveno, družinski, zasanjani in občutljivi. V torek, 14. 7., se bo v raku dovršil tudi mlaj, tako bo manj fizične energije, a je idealen čas za to, da si zamislimo, kaj bi v novem mlaju ustvarjali, kam bi dali energijo. Če ste dopustniški in poslovno področje počiva, usmerite želje na zasebne cilje. Včasih se lahko domislimo tudi tega, kako izboljšati odnos. V noči na ponedeljek, 13. 7., bo konjunkcija Merkurja in Sonca, sestavilo se nam bo tisto, česar nas zdaj uči retrogradni Merkur. Vsak od nas ima poseben uk z njim, nekaj nam kaže, nečesa uči, da ne bi ponavljali napak preteklosti.

Opazujmo svoje misli

V sredo in četrtek bo Luna v levu in že pikico rastoča, tako bo vsak trenutek malo več energije in lastne moči, da nekaj ustvarimo, več bo tudi veselja in zadovoljstva. V sredo, 15. 7., bo Luna zelo aktivna, poveže se s pol davidove zvezde in življenje nas bo aktiviralo tako k ustvarjanju kot povezovanju. Vsekakor lahko odkrijemo, uvidimo in spoznamo nekaj, kar se nam še ni posvetilo. Opazujmo svoje misli, nove ideje se ustvarjajo v nas. To isto sredo se sestavi tudi družbeni sekstil Urana in Neptuna, ki nosi novosti na področja ideologij, kemije, farmacije in prinaša veliko možnosti za odkrivanje novih energentov. V četrtek, 16. 7., bo Luna še vedno v kreativnem in dramatičnem levu, toda brez aspektov. Morda bomo izkusili, kaj pomeni levovo uživanje ali lenarjenje, ko da ta žival vse štiri od sebe in se valja v brezdelju. Res upam, da ste na dopustu.

V petek, 17. 7., bo Luna v devici in energija se bo spremenila. Devica od nas zahteva natančnost, delavnost, urejenost in premišljenost. Dopoldne bo več nemira in dvomov, negotovosti. Razum lahko dela prehitro in nas odzemljuje in po nepotrebnem vznemirja. Popoldne se energija umiri in bomo bolj znali uživati v življenju, saj se Luna približuje Veneri. Za radost ne bomo potrebovali veliko, le to, da se naša praktična prizadevanja (če je to kuha, kvačkanje ali kaj drugega) uspešno dovršijo. Če je le mogoče, izkoristimo Luno v devici za povezovanje z naravo, hrano, vrtom, rožami.