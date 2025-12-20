Teden v zvezdah: Božični prazniki bodo obarvani v pravljično energijo

V noči na soboto bo mlaj v kvadratu z Neptunom in inkonjunkciji z Uranom, tako nas lahko nosijo iluzije in vznemirjajo nepričakovani dogodki. Vsekakor tako mlaj kot zimski solsticij, ki bo v nedeljo, zahtevata od nas, da se malo umirimo, pogledamo navznoter, si spočijemo. Luna v kozorogu nas bo hotela spodbujati, da naredimo, kar je treba, vendar je modro narediti samo najnujnejše in najti čas tudi zase in svoja čustva, doživljanje, se uskladiti z notranjo tišino, kajti iz nje se vse na novo rojeva. Bodo pa ta konec tedna kar naporni aspekti. Tako družbeni kvadrat Jupitra in Kirona, ki se ponavlja in nam kaže, da na tem svetu ne vlada pravica. Lahko doživimo krizo v soočenju s tem, kar se v svetu tozadevno dogaja. Sončev kvadrat na Neptun bo budil iluzije in nas odmikal od realnosti, Venerin kvadrat na Saturn nam lahko da občutek osamljenosti, zapuščenosti, nosi finančne skrbi in strahove. Tudi v ponedeljek bo Luna v znamenju kozoroga, vendar bo že pikico več energije, tako bomo laže po kozorogovsko učinkoviti, redoljubni in delavni.

V ponedeljek pred 17. uro vstopi Luna v znamenje vodnarja in prinaša malo bolj vznemirljivo in družabno energijo, toda ker je njen prvi aspekt konjunkcija Pluton, lahko marsikdo doživi tudi malo bolj stresno, dramatično doživetje ali pritisk na čustva. V torek in sredo bo Luna v vodnarju, mi radovedni, družabni, nemirni, a aktivni in pripravljeni na praznike. V sredo se Venera s konca znamenja strelca poveže s kvadratom na Neptun in v nas budi hrepenenja, ki niso najbolj realistična, lahko prinesejo tudi razočaranja. Lahko ta vpliv lepo doživimo s prepuščanjem umetniškemu delu. Venera nato vstopi v kozoroga in razsipno in veseljaško obdobje se bo zaključilo, mi bomo malo bolj racionalni pri svojih željah, v odnosih bolj premišljeni, prizemljeni.

Sami božični prazniki bodo obarvani v pravljično, mirno in nežno energijo Lune v znamenju rib. Če si bomo le dovolili dovolj tišine, bomo začutili globok mir. Ne glede na to, ali smo verni ali ne, razumimo, da so ti prazniki povezani tudi z zimskim solsticijem in s tem niso novo rojstvo le za kristjane, ampak gre za upanje v novo rojstvo za vse nas. Na točki najgloblje noči, ko je noč najdaljša in dneva skoraj ni, se v tej globini in tišini rojevajo ideje in iz njih novi začetki. Če smo le dovolj tihi in prisluhnemo tišini, se v teh globokih notranjih točkah srečamo s seboj. Vse, kar gradimo, ima smisel le, če smo povezani s svojim jedrom.