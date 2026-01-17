Teden v zvezdah: še bo naporno

Čez vikend bo veliko aspektov. Danes, čeprav bomo tik pred mlajem, bomo aktivni in nemirni. Venera bo še na koncu kozoroga, v sekstilu z Neptunom, kar nam da rožnata očala, da smo v oblačku, ne da bi videli življenje, kot je. Sonce se poveže s sekstilom na Saturn in Uran. Aspekt bo znanilec bistvenih odločitev vladajočih, ki bodo trde, hladnokrvne, stroge in konservativne. Venera danes vstopi v vodnarja, v prihodnjih dneh bo prinašala več ljubosumja in posesivnosti, moči z manipulacijo priti do želenega. Jutri imamo konjunkcijo Merkurja in Marsa, ki bo izostrila razum, pospešila misli, a nas naredila bolj ostre. Luna bo v soboto in nedeljo v resnem kozorogu. V nedeljo bo ob 16. uri aktivirala omenjeno konjunkcijo, tako nam ne bo težko povedati svoje resnice. Mlaj malo pred 21. uro prinaša energijo za nove začetke. Pri nas bo v 5. hiši, na višini Marsa, tako se bomo veselili dosežkov športnikov. Kljub napornim dnevom je mlaj znak, da se da z resnim delom, načrtom in vztrajnostjo doseči vse.

V ponedeljek in torek bo Luna v vodnarju. Vanj prideta do srede še Sonce in Merkur. Po eni strani nas njegova energija odpira, dela radovedne, komunikativne, družabne, po drugi sproža nemir, samosvojost in upornega duha. Veliko bo aspektov, imeli bomo občutek, da se veliko dogaja. V ponedeljek nam Merkurjeva vez na Saturn in Uran prinaša študioznost, intelektualne napore. Malo bo fizične energije, več dušne in kreativne. V torek bo sekstil Saturna in Urana, ki obljublja družbene spremembe, ki lahko delujejo trdo, naporno, nazadnjaško. Venerina konjunkcija s Plutonom nas naredi obsedene, okrepi strasti, budi ljubosumje. Merkur v sekstilu z Neptunom odpira intuitivne kanale, a niža zdravo pamet in logično sklepanje.

Sreda bo najlepša. Luna v ribah bo zmehčala klimo, več bo miru. Konjunkcija Merkurja in Sonca nam bo dala jasno glavo, uvide, navdih. V četrtek bo Luna nosila mir in sočutje, v trigonu z Jupitrom velikodušnost, a Merkur bo v konjunkciji s Plutonom in negativne novice lahko prispejo do nas. V petek bo Luna v ribah, tako bomo občutljivi, življenje bo negotovo. Sonce se bo srečalo s Plutonom, kar bo prineslo več teme, naporne vodje, ki pritiskajo s svojo senco. Mars se premakne v vodnarja, tako bo več napetosti. S petkovim prehodom Lune v ovna se bomo otresli pasivnosti, negotovosti in se pognali v novo.