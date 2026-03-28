Teden v zvezdah: ta konec tedna bodimo kot otroci

Stresimo odgovornosti in strahove iz sebe in bodimo kot otroci. Eksaktni družbeni sekstil Saturna in Plutona nosi težo in bremena, povezana z nafto in njeno vrednostjo, pritiska s strahovi in avtoritarnimi principi. Toda mi se moramo odklopiti, spustiti družbene pritiske in živeti. V nedeljo zvečer Luna preide v devico in ostane tam še v ponedeljek in torek. Deviško energijo je koristno uporabiti za pospravljenje, urejanje, analizo, vsaj v mislih postavljati stvari na svoje mesto. Ker smo pred polno luno, bo energije veliko, a če je pametno ne usmerimo v akcijo, delo, redoljubnost, nas lahko trga od znotraj z dvomi, strahovi, negotovostmi, nezadovoljstvom, ker stvari niso take, kot bi si jih želeli. V ponedeljek Venera preide v bika, spusti nekaj napetosti z odnosov, prinaša več stabilnosti in miru vanje, a tudi več materialnih priložnosti za rast in napredek.

Od srede do petka bo Luna v tehtnici, mi usmerjeni v odnose, iskali bomo harmonijo, a se počutili precej same, neslišane in nerazumljene. Polna luna bo v tehtnici in nam osvetljevala, kaj se mora spremeniti pri tem, kako ustvarjamo odnose, kaj ni več dobro za nas. Samo opazujmo, bodimo pozorni in postavimo jasno namero v sebi, da bi to radi spustili. Čeprav ne bo šlo kar čez noč, kot nobeni škodljivi vzorci ne gredo, bomo imeli veliko večjo moč s pomočjo polne lune to spustiti. In vsakič, ko se ponovi, vedite, da je v odhajanju. Na družbeni ravni je za Slovenijo polna luna naporna, saj ima Plutona na ascendentu in nakazuje težko situacijo po volitvah, ki je ni lahko rešiti. Luna v osmi hiši tudi kaže pritiske. Uran malo pred IC kaže, da bodo dnevi pred polno luno lahko vremensko naporni, z vetrom, neurjem, ali kaže veliko nemira v državi, še najbolj med vaškim delom prebivalstva. V četrtek, na dan polne lune, imamo še kontraparalelo Saturna in Neptuna, ki je naporna v svetovnem pogledu, saj nam dalje občutek, da svet ni varen, da je veliko negotovosti, da stvari niso stabilne. Občutek rušenja se nadaljuje. Zdržimo! Minilo bo. V petek bo trigon Merkurja in Jupitra vseeno prinesel pozitivno novico, upajmo, da tudi na svetovni ravni, ne le osebno. V vsakem primeru nam da vedeti, da bomo skozi pogovore zrasli, se bolje povezali. V petek popoldne bo Luna prestopila v škorpijona in povezala aktualni kvadrat Venere in Plutona v poznih večernih urah. Občutek ujetosti v ljubezni ali strasti bo poudarjen. Finančne skrbi ali lakomnost po materiji pa orjaške.