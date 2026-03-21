Teden v zvezdah: vikend z Luno v biku je videti prijeten

Pomlad je uradno tu, Sonce v ovnu, Luna raste, Merkur direkten in življenje obljublja bolj jasno vizijo, nas potiska v novo, prinaša več veselja, razvoja, vsekakor bo več priložnosti za nove začetke.

Vikend z Luno v biku je videti prijeten. Kliče nas v naravo, na vrtove, v delo z rožami, presajanje ali kaj takega. Mirna, praktična in vztrajna je energija bika in s tem kot nalašč za to, da uredimo, kar želimo urediti doma, hkrati znamo najti tudi trenutke, ko se bomo dobro počutili. Marsov trigon na Jupiter nam bo dal dovolj zagona, da naredimo vse, kar smo si zamislili. V nedeljo je dobro, da se tudi malo sprostimo, užijemo življenje, iščemo navdih, da bomo laže potem opravili vse delo dalje. Sonce in Neptun v konjunkciji bosta samo še dodatno poglobila mir in prinesla radost in navdih.

V ponedeljek in torek bo Luna v razgibanih dvojčkih. Merkur bo blizu severnega luninega vozla, naše besede bodo delovale očiščevalno, prečiščujoče in zdravilno. Povejmo si, dajmo iz sebe, slišimo se in ne obsojajmo. Ob poplavi besed se bodo budile tudi zanimive in konstruktivne zamisli, ki jih bo mogoče udejanjiti. V ponedeljek bodo energije spodbudne, ljudje vznemirljivi, igrivi, hitri in družabni. V torek je lahko v zgodnjih popoldanskih urah nekaj nemira, napetosti, toda večerne ure so videti spet prijetne in družabne, namenjene smehu in ljubezni. Luna bo v dvojčkih še v sredo do 11.30, a brez aspektov, tako bo več raztresenosti.

Sreda bo naporna. Je dan prvega krajca, v katerega se ujame tudi Saturn. To lahko ohladi ozračje, nosi strahove ali bremena. Zdržimo. Ker se Sonce veže na sekstil Saturna in Plutona, nam znajo biti avtoritete težke, naporne, delujejo s pritiskom in nadzorom. Po eni strani nam ta energija lahko da vztrajnost, po drugi nas naredi brez občutka za druge. Ker bo v sredo Luna v raku, smo lahko bolj ranljivi in nas pritiski nekaterih še bolj osebno obremenijo. V četrtek bo rakovska Luna mnogo bolj prijetna. Prinesla bo več miru, zaupanja, a še vedno veliko vztrajnosti. Le nekateri med nami lahko čutijo, da se jih ne ceni dovolj, ali se budijo ljubezenske rane, saj se Venera sreča s Kironom. Luna bo v raku tudi v petek do 15. ure. Zjutraj lahko budi omenjene rane pomanjkanja lastne vrednosti, nato deluje mirno in počasno.

Prehod Lune v leva prinaša popoldne in zvečer več energije. Noč na soboto je lahko naporna, ker bo Luna aktivirala sekstil Saturna in Plutona, kar družbeno prinaša trše vodstvo, več pritiskov na ljudstvo. Občutek, da dobivajo moč ljudje, ki vodijo z zastarelimi načini, pritiski in nadzorom.