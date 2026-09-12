Teden v zvezdah: v petek bo več nepričakovanih zapletov

Mlada luna je še vedno znak, da bo manj energije in večja potreba po počitku, toda ker že raste, bomo vedno bolj čutili in razumeli, kam je treba usmeriti svoj korak, kako naprej. Luna bo ta vikend v tehtnici in mi željni miru, harmonije, lepih stvari, lepih odnosov, druženja. Morda bomo nekoliko bolj pasivni in ležerni, morda pa si bomo želeli druženja. Posebno za soboto, 12. 9., se zdi, da bomo bolj željni druženja, komunikacije in povezovanja, saj se Merkur poveže s transaturnovci. Večja bo želja po odklopu. Noč na nedeljo bo morda naporna, z več skrbmi in strahov. V nedeljo, 13. 9., zjutraj se bomo imeli lepo, počasi in z občutkom bomo znali uživati v lepih plateh življenja. Pozneje popoldne pa bo manj lagodnosti in možne so tudi premočne reakcije, saj se Luna s kvadratom poveže na Mars. Bo pa v noči na ponedeljek, 14. 9., Merkur v trigonu z Uranom in imeli bomo zanimive prebliske, uvide, vpogled v stvari.

V ponedeljek, 14. 9., zjutraj, petnajst do devetih, bo Luna prestopila v škorpijona, kjer je tudi že Venera. Aktivirala bo Venerin kvadrat na Plutona, in prinesla dneve, ko nam bodo strasti in želje nagajale, manj bo kontrole nad sabo in svojimi željami in zaradi intenzivnih želja smo lahko tudi destruktivni. Ob aspektu Venere na Plutona si vedno rečem, da ne potrebujem ničesar, kar mi ni dano. Kajti ko od življenja izsilimo nekaj, kar ni naše, lahko sledijo zelo negativne posledice. Bo pa v ponedeljek sekstil Sonca in Marsa, kar nam bo dalo veliko energije, posebno za šport in posel, in s svojo voljo lahko marsikaj dosežemo. V torek, 15. 9., bo eksakten kvadrat Venere in Plutona, zato se je treba ta dan spet paziti destruktivnosti, ki se rodi, če si kaj preveč želimo, posebno če je to želja po nedosegljivi osebi, ali stvari, dosežku, se pazimo obsesij. Ta kvadrat je lahko koristen le za finančno področje. Noč na sredo, 16. 9., in sredino jutro bosta polna strasti in volje. Kasneje pa bo šla Luna v škorpijonu v prazno in se lahko življenje kar malo ustvari, pasivni smo in brez potiska. Znotraj nas vre, na zunaj pa ne moremo narediti pravih korakov.

Dvajset minut do sedmih zvečer v sredo, 16. 9., vstopi Luna v strelca in obljublja več navdiha, optimizma, več energije in usmerjenost v prihodnost, spusti nas iz čustvenih globin in povede v akcijo. V četrtek, 17. 9., in petek, 18. 9., bo Luna v strelcu, gnalo nas bo v akcijo in v zraku bo več optimizma. Kiron se vrača v ovna in ponovno oživlja rane lastne identitete, samoiniciativnosti. Merkur tvori opozicijo s Saturnom – poskusimo se ne ustrašiti ovir in slabih novic. Ohranimo optimizem in pozitivno naravnanost strelca, tudi če se pojavi kaka ovira ali otežitev. Pogumno naprej. Za četrtek se zdi, da bomo napredovali lažje. V petek bo več nepričakovanih zapletov in treba bo bolj zavestno ohranjati zaupanje in vztrajati na svoji poti.