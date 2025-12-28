Teden v zvezdah: V soboto evforija, zvečer pa nemir in nezadovoljstvo

Vikend z Luno v ovnu prinaša več nemira. Po mirnih in pasivnih dnevih ne bo mogoče lenariti, ne da bi se počutili slabo. Ovnovska energija nas kliče, da vstanemo, se borimo, smo aktivni, športni, si zastavimo različne podvige. Brez njih bomo sitni, naporni, jezljivi. V soboto bomo čez dan veseli nove, ognjene energije, v poznih popoldanskih in večernih urah zaradi prvega krajca lahko čutimo več nezadovoljstva in nemira. Tudi v nedeljo nas bo konstruktivno usmerjena energija pomirjala. Zvečer lahko reagiramo pretirano. V ponedeljek dopoldne bo Luna tekla v prazno, nujen je načrt, vizija, kam z energijo, da ne bi ostala neizkoriščena.

Luna v ponedeljek, malo pred 13. uro, vstopi v bika, kjer se počuti dobro, nas naredi mirnejše, praktične, rutinske in učinkovite. Dobra je za nakupe, da kaj dobrega skuhamo, si naredimo življenje lepše in slajše, okrasimo dom, se uredimo. V popoldanskih urah se sreča v kvadratu s Plutonom, tako so mogoča močnejša čustva, odzivi. Luna bo v biku tudi v torek, zjutraj nas spodbuja k delu s trigonom na Mars, še bolj bomo praktični, tudi urni. Marsova harmonija z Luninima vozloma kliče, da se povežemo, sodelujemo za skupne cilje. Merkurjev kvadrat na Saturn lahko prinaša manj prijetne novice, več skrbi in strahov. V sredo bo Luna v biku še v zgodnjih popoldanskih urah, večinoma v spodbudnih aspektih, zjutraj nam bo dala občutek odgovornosti, sredi dopoldneva nekaj nemira, popoldne bomo umirjeni in dušni.

V sredo bo Luna 14.15 prestopila v dvojčka in pospešila dogajanje. Ure pred silvestrovim bodo živahne, nemirne, razigrane, mi razpeti na vse konce. Tudi v novo leto bomo vstopili z razigrano Luno v dvojčkih, tako je pomembno, da nismo samo doma, ampak se družimo, klepetamo, igramo, smo navihani in otročji, gremo na trge, kjer se kaj dogaja. Ker se dispozitor Lune povezuje v kvadrat z Neptunom, moramo paziti, da ne pretiravamo z opojnimi snovmi, ker je vidna želja po odklopu na silvestrovo in prvega v letu. Ker se povezujeta Mars in Uran v poldrugi kvadrat, je potrebna previdnost pri uporabi eksplozivnih sredstev in na cesti. Sončeva harmonija z Luninima vozloma sporoča, da se bomo imeli lepo, če se povezujemo in si osvetljujemo pot. V petek do 14. ure bo Luna v dvojčkih, a v napornih aspektih in lahko prinaša negotovost, strah, kaos, nejasnosti. V petek se obrača Kiron in odpira določene rane, da se lahko pozdravijo.

Luna bo v raku od 14. ure in prinaša več miru, povezanosti, počasno delovanje. Do 16. ure bo še nekaj nemira, potem se umiri, sprosti, nam dovoli umirjeno delovanje.