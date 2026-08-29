Teden v zvezdah: v torek bo eksakten kvadrat Marsa in Saturna

Pripravljamo se na rutino in resnost, ki jo prinaša šola. Mrki bodo popustili pritisk in laže bomo sprejeli spremembe, se prilagodili na novo realnost. V soboto bo Luna še v ribah in bomo naravnani bolj na počitek. Luna teče v praznem teku, zato pojdimo k vodam, v naravo in počivajmo. Že v nedeljo bomo spet bolj dinamični.

Luna bo v ovnu v nedeljo in ponedeljek, zapustila ga bo 1. 9. Oven nas spodbudi k akciji, tako si v nedeljo organizirajmo dan tako, da nekam gremo, smo fizično aktivni, tekmujemo s seboj in si pokažemo, koliko smo sposobni. Lunin dispozitor se približuje kvadratu s Saturnom, kar lahko ohladi vreme, nosi ovire in bremena, ki nas otežijo ali naredijo trpežne, delavne in vztrajne. Je pa kvadrat Marsa in Saturna družbeno tudi znak krutosti na podlagi zamer. Istočasno se na nebu povezuje trigon Jupitra in Saturna, tako lahko krutost spodbudi družbeni pretres, ki nas budi, da so zakoni nujni, da je potrebna pravna poštenost. V ponedeljek Luna aktivira omenjena aspekta in spodbuja družbene dogodke, ki bodo dolgoročno sprožili pomembne odločitve na svetovni ravni, bolj povezane z Gazo kot Ukrajino. Zasebno nas Luna v ovnu spodbuja k akciji, in čeprav bo ta otežena in bomo obremenjeni, se trudimo, dolgoročno načrtujmo in bo veliko narejeno.

Ko v torek prestopi v bika, prinese več stabilnosti, trdnosti, občutka varnosti. Sprva se lahko odpre rana lastne vrednosti in kvadrat na Pluton spodbuja močnejše čustvene odzive. V torek bo eksakten kvadrat Marsa in Saturna, a močneje ga bomo čutili v nedeljo in ponedeljek, ko bo Luna v ovnu. Bo pa v torek eksakten sekstil Merkurja in Marsa, ki v prvi dan septembra prinaša več iznajdljivosti, praktičnosti, hitrosti, mentalne ostrine in je dobra popotnica za šolarje.

Sreda, 2. 9., bo videti prijetna, Lunini aspekti bodo nosili konstruktivno energijo, praktično delovanje, intelektualno bistrost. Popoldan bo energija počasna in mi rutinski, predvidljivi. Luna bo v biku tudi 3. 9., a bo tekla v prazno, če želimo biti učinkoviti, moramo delovati predvidljivo in počasi. 3. 9. Luna vstopi v dvojčka in pospeši tempo, prinese več želje po druženju, komunikaciji, spremembah. Dolgčas se prekine in življenje se zavrti v vznemirljive energije. Večinoma bodo prijetne, le v četrtek zvečer bo vznemirjenja preveč in bomo teže zaspali. Tudi 4. 9. bo Luna v dvojčkih. Dopoldne tvori zadnji krajec, malo vznemiri naš svet, a temeljno bomo konstruktivni, načrtni in delavni kljub potrebi po druženju. Popoldne znamo uresničiti nekaj idej. Zvečer bo več nemira, teže se bomo umirili.