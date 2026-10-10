Teden v zvezdah: več energije, navdiha in optimizma od srede

Mlaj v tehtnici ta vikend prinaša nujnost, da si vzamemo čas zase, da se spočijemo, odklopimo, se sprostimo. Najlepše bo počivati ob ljudeh, s katerimi se počutimo dobro, se ob njih znamo smejati. Toda ker imamo tudi kvadrat Venere in Marsa, bodo v odnosih nastajali kratki stiki, lahko se vračajo ljubezni iz preteklosti in se postavljajo ovire do tistega, kar si želimo. Občutek frustracije budi jezo. Nikar ne pozabimo, da tistega, kar dosežemo na silo, ne bomo nikoli mogli užiti. Po eni strani kvadrat budi strasti, po drugi ustvarjalnost, le znati je treba iti čez te vroče energije, da nas ne skurijo in se visoka napetost ne obrne proti nam. Kot vedno ob mlaju si je treba v soboto vzeti čas in si zamisliti, kaj bi v novem luninem mesecu materializirali.

V nedeljo ob 17.21 se Luna premakne v škorpijona in začenjajo se čustveno še bolj intenzivni dnevi. Mlada luna nas ne bo polnila z energijo, čustveni svet bo bogatejši. Pluton, ki vlada škorpijonu, se pripravlja na obrat, tako bodo dnevi z Luno v njem čustveno naporni, a očiščevalni in predelovalni. V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek in njegovo jutro bo Luna tvorila naporne aspekte in nas opominjala, kako je, če želje in strasti, hotenja požrejo vso naklonjenost, razumevanje in ljubezen do drugih. Le kako naj ustvarimo harmonijo, se najdemo na pol poti, če vsak od nas vidi le svoje in zahteva stvari na svoj način. Ponedeljkov večer bo spodbuden in iskreni globoki pogovori nam lahko pomagajo sprostiti notranjo napetost. 13. 10. bo spet veliko pretiravanja, popoldan in zvečer nas lahko postanost Lune v škorpijonu, ki teče v prazno, zastrupi, oteži, obremeni.

V sredo, četrtek in v petek dopoldne bo Luna v strelcu. Energija se bo spremenila, več je bo, hkrati tudi več navdiha, optimizma. Ker se v četrtek povežeta s sekstilom Sonce in Jupiter, bo Luna v strelcu še bolj prijetna, mi bolj radostni in z več optimizma predstavljali svoje projekte, pogosteje bomo deležni pohvale ob dobro opravljenem delu. V sredo dopoldne bomo intuitivni, popoldne malo nemirni, zvečer vztrajni in konstruktivni. Četrtek bo spodbuden, največ navdiha in optimizma bo zvečer. V petek bomo zmagovali z vztrajnostjo, garanjem, trpežnostjo, saj se Mars poveže v trigon s Saturnom. Luna bo do 15. ure v praznem teku, tako nas lahko ognjena energija strelca razmetava na vse konce in jo bo treba modro usmeriti, da ne bomo nemirni. Od 15. ure bo Luna v kozorogu, mi umirjeni in prizemljeni. Petkov večer naj bo namenjen druženju z ljubljeno osebo.