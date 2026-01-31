Teden v zvezdah: vikend bo v energijah polne lune

Zelo naporne Plutonove konjunkcije so za nami. Če niste bežali od svojih senc, ampak jih pogledali naravnost v obraz, je Pluton deloval konstruktivno, koristno. Počistil je, kar je moralo stran, da lahko gremo naprej močnejši, boljši.

Vikend bo v energijah polne lune. Kot vedno nam ta stvari osvetli, da jih lahko vidimo take, kot so, po drugi strani nam da energijo za izzive. Toda kot vedno so dnevi okrog polne lune nabiti s čustvi in je treba paziti, da se ne odzivamo dramatično, tokrat še toliko bolj, ker je v levu. V soboto bo Luna še v raku in nas kliče, da si vzamemo čas za družino in domače, da si spočijemo, malo odmislimo vse bitke preteklih dni. Objemi so zdravilo. Družina je varno zavetje.

V nedeljo se Luna premakne v znamenje leva, kjer bo dosegla polnost. Energijski utrip se lahko spremeni, več bo nemirne energije, ki jo je dobro nekam usmeriti, če gre za druženje, šport, delo ali ustvarjanje. Aspekti Lune bodo napornejši, same opozicije, tako bo treba ustvarjati harmonijo v odnosih. Ne bo ravno enostavno, saj bo naše nezavedno hotelo postaviti sebe na prvo mesto in bo teže videlo in razumelo drugo stran. Ker imamo tudi zelo eksplozivno kontraparalelo Marsa in Urana, ki jo bo Luna aktivirala v nedeljo zvečer, okrog devetih, bo ponovno tudi družbeno več nemira, stresa, nenadnih neobvladljivih agresivnih aktov ali drugih nepričakovanih dogodkov. Tudi v ponedeljek bo Luna v levu tvorila opozicije čez dan, tako bo treba pogledati malo ven, na drugo stran. Zvečer kvadrat na Uran prinaša nekaj nemira, da bomo teže zaspali.

Lunin prehod v devico v torek prinaša pomiritev kolerične energije, spet bomo bolj realni, prizemljeni, uslužni, sodelujoči. Torek in sreda sta namenjena pospravljanju, postavljanju stvari na svoje mesto. Pospraviti je seveda treba tudi svoje podstrešje, stvari premisliti, analizirati, pretuhtati. Merkur in Venera v sekstilu s Kironom nam prinašata priložnost za samozdravljenje, premisleke o prehrani, zdravem življenju, čustveno zdravljenje. V noči na sredo se obrača Uran direktno. Lahko ga doživljamo kot pritisk, da stvari vidimo realne, ne po svoje.

V četrtek in petek bo Luna v tehtnici, tako bomo iskali harmonijo v odnosih in si želeli lepega življenja. V četrtek zna biti nekaj nemira zaradi Merkurjevega kvadrata na Uran, preprosto preveč misli in idej, kar vznemirja psiho, ruši notranje ravnotežje. V petek bo energija bolj harmonična, zaradi trigonov se bo življenje odvijalo bolj tekoče, spontano, brez ovir in stresov. Merkur na zadnji stopinji nam daje določene uvide za prihodnost.