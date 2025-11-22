Teden v zvezdah: vikend bo v intelektualnem pogledu precej spodbuden

Danes imamo še vedno mlado luno v znamenju strelca, energije bo iz trenutka v trenutek več. Lunini aspekti bodo malo manj prijetni, tako nas popoldne lahko obremenjujejo skrbi, v večernih urah bomo željni odklopa. Merkur se v soboto in nedeljo povezuje s Saturnom in Jupitrom v veliki vodni trigon, prinaša dobre načrte, intelektualno moč videti stvari, kot so, najti pozitivne rešitve. Tako bo vikend v intelektualnem pogledu precej spodbuden, saj lahko iz nezavednega privedemo na plan vsebine, ki nam bodo pomagale spustiti preteklost, se osvoboditi in se z dobrim načrtom in novim načinom razmišljanja bolj zdravi podati naprej.

Od nedelje do torka dopoldne bo Luna v kozorogu. Kljub temu da s to kombinacijo ne bomo ravno topli in čustveni, bomo stabilni, načrtni, delavni in sposobni na vse pogledati z dovolj distance. V nedeljo imamo sekstil Sonca in Plutona, ki ga lahko izkoristimo za notranjo moč in vztrajnost. V ponedeljek je kvadrat Marsa z vozli, kar lahko vsaj malo obremeni odnose, prinese več napetosti vanje, družbeno več agresije. Toda ker se na nebu sestavljata v konjunkcijo tudi Merkur in Venera, se zdi, da se bomo sposobni pogovoriti, imeti tudi bolj globoke pogovore in najti dogovor, razumevanje, ki bo koristno za vse. Omenjena konjunkcija spodbudi ročna dela. Ne pozabimo na moč petja in zdravljenje čustvenega skozi petje.

Luna ob 11.15 v torek vstopi v vodnarja in obljublja nekaj prijetnih dni, ko se zna tudi nebo razjasniti, tako bo laže videti zvezde zvečer in preprosto bomo bolj vedri, družabni in povezani. V torek lahko njena konjunkcija s Plutonom nekaterim prinese čustveni pritisk, a proti večeru bo vedno več odprtosti in jasnosti, lepših odnosov. Sreda je videti posebno lep dan, z manj stresa, a še vedno z veliko radovednosti, dogajanja, druženja in aktivnosti. Venerin trigon na Jupiter prinaša več možnosti za zadovoljstva v odnosih, srečo pri financah, več zadovoljstva. V četrtek se energija lahko spremeni, energija vodnarja nas bo delala bolj nemirne, hektične, brez obstanka.

V petek bo Luna v ribah, mi mirnejši, dovolili bomo življenju, da teče po svoje. Saturnov obrat direktno lahko koga obremeni, toda to je samo za kratek čas, dolgoročno bo marsikateri strah in dvom izginil in se bo dalo s konkretno delavno močjo izpeljati stvari do konca, sploh zahtevne in dolgotrajnejše projekte. Pustimo ribam, da nas navdahnejo za kreiranje ali zabavo. Če ne prej, v noči na soboto spustimo skrbi in poiščimo odklop.