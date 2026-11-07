Teden v zvezdah: vikend namenite počitku

Vikend pred mlajem je namenjen počitku, vizualizaciji vsega, kar si želimo ustvariti v novem luninem mesecu, ki se začne 9. 11. Sobota z Luno v tehtnici s prijetnimi aspekti je namenjena druženju, povezovanju, harmonizaciji odnosov, lahko obisku ljudi iz preteklosti. Lenobni bomo, smo pred mlajem, a za boljši izkoristek dneva je druženje in povezovanje nujno.

8. 11. bo Luna v škorpijonu, energija se bo spremenila, bolj bomo čutili in videli bremena, več se bo dogajalo čustveno. Energije bo manj, a dobro bomo čutili, kaj prinaša novi mlaj. V nedeljo se Luna poveže s počasnim Merkurjem pred obratom v direktno smer, tako bomo marsikaj uvideli, dojeli. 9. 11. zjutraj bo mlaj, lahko bomo že dan, dva prej razumeli, kaj prinaša. Za Slovenijo je videti naporen, saj je na slovenskem Plutonu, tako bodo vladajoči ali pomembneži spet izpostavljeni skozi napako, strup, nekaj negativnega. Na splošno lahko vpliv še doda občutek, da je življenje pri nas naporno. Mlaj bo v konjunkciji s premierjevo Luno in v kvadratu z njegovim kvadratom z Uranom, ljudstvo lahko ni zadovoljno, je vznemirjeno, se upira, še najbolj zunanji politiki. Hkrati je v karti mlaja izpostavljen tudi premierjev Mars, kar pogosto pokaže težave z vojsko, policijo. Ker je mlaj zjutraj, bomo čez dan malo manj izčrpani. Sekstil Venere in Marsa prinaša več strasti in ustvarjalne energije, več volje do življenja.

V torek ob 9.30 Luna vstopi v strelca in nas potegne iz čustvenega, prinese več ognjene energije, da se lahko premikamo naprej. Jupiter (dispozitor Lune) je blizu južnega luninega vozla, ki včasih nekaterim jemlje energijo, tako da dnevi z Luno v strelcu ne bodo za vse enako aktivni. Nekaterim to prinaša priložnosti, vezane na prednike ali preteklost, drugi bodo nekaj izgubili. Popoldne bo veliko zanimivih idej, saj se Luna povezuje s transaturnovci. 11. 11. ni pomembnih aspektov. Luna bo v strelcu tudi v 12. 11., v spodbudnih aspektih, tako bo več optimizma. Ker sta Venera in Merkur tik pred obratom, je vprašanje, koliko bomo aktivni in lahko izkoristili priložnosti.

12. 11. zvečer vstopi Luna v kozoroga. Energija se spremeni. Vznemirjenje in navdušenje prejšnjih dni se umakneta, videti moramo situacijo takšno, kot je, pesimizem nas lahko odpelje predaleč, v skrajnost. Merkur bo stacionaren, tik pred obratom. Postopoma bo življenje lažje, ne bo nas toliko ustavljalo in bremenilo. Ta petek Lunin kvadrat s Saturnom nosi več skrbi in strahov ali samo utrujenost in obremenjenost. Pogumno naprej.