Teden v zvezdah: vikend namenjen družini, varnosti, domu

Vikend z Luno v raku je namenjen družini, varnosti, domu. Na tak vikend se je odlično povezati s svojimi, kaj dobrega skuhati in pojesti za polno družinsko mizo. Še zadnjič se ponovi veliki vodni trigon, že malo iz orbisov, a še vedno zelo močan, ki nam bo pomagal marsikaj čustvenega predelati, povedati svoja čustva, dati ven vse, kar se v nas kuha, in se na tak način ponovno povezati. Če bomo sami, brez najbližjih, je to vikend, ki ga je dobro nameniti tako počitku kot sebi in svojim čustvom. Bolje bomo razumeli svoje vzvode, jih videli jasneje in našli dovolj trdnosti, da nadaljujemo naprej drugače. Načrtujmo svoje prihodnje delovanje. V ponedeljek in torek bo Luna v levu, ki nas razveseli, saj nam nosi jasnost in moč. Toda kot protiutež omenjenemu vplivu bo kvadrat Marsa in Saturna, ki ohladi ozračje in obremeni naša telesa. Zaradi tega je lahko vsako delo bolj naporno, a se mu ne izognite, ne pobegnite od njega kljub otežitvi, saj se ravno pod temi vplivi učimo trpežnosti in vztrajnosti, za življenje nujnih lastnosti. Včasih ta vpliv prinese na dan tudi zamere, staro zamrznjeno jezo, ki lahko deluje nenadzorovano in uničevalno. V ponedeljek zjutraj znamo biti zaradi Lunine opozicije na Pluton težki, intenzivni in pod pritiskom. Pozneje so vplivi lažji, večerne ure z Luninim trigonom na Venero vesele in prijetne. V torek lahko z vztrajnostjo in jasnostjo veliko naredimo.

V sredo več stresa

Od srede do petka pozno popoldne bo Luna v devici. V sredo bo zaradi opozicije Merkurja in Urana več stresa, bolj hektično vzdušje, toda z energijo device lahko veliko naredimo, uredimo, analiziramo, postavimo na pravo mesto. Idej bo veliko, um nam bo hitro delal. V četrtek nas bodo nosila čustva, za boljše počutje bo koristno, da povemo, kaj se kuha v nas, da odpremo pogovore. Merkur bo na zadnji stopinji škorpijona in v trigonu z Neptunom, tako bomo izjemno intuitivni, tankočutni, deležni navdiha, vendar istočasno manj racionalni. Zvečer prestopi Merkur v strelca in se pridruži skupini planetov, obljublja bolj svetle in radostne čase. Petek zna biti precej naporen, saj Luna budi prihajajoče se aspekte Marsa. Manj bomo potrpežljivi, vsega bo preveč in so možni kratki stiki, paziti je treba tudi na cesti. Torej umirimo zahteve znamenja device po popolnosti in učinkovitosti, globlje dihajmo in dajmo vse od sebe, počasi, mirno, postopno. Ničesar ni mogoče prehiteti. Petkov prehod Lune v tehtnico malo čez peto popoldne obljublja prijetnejši večer. Laže bomo spustili vse, kar je treba, svoje dolžnosti, ter si dovolili lepe trenutke in sprostitev.