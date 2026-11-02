Teden v zvezdah: vračajo se ljudje, ki so nam nekoč veliko pomenili

Luna od nedelje zvečer pada do mlaja, s tem bo vsak dan manj energije, a več vpogleda, intuicije in notranjega čutenja. Zadnji del luninega meseca je namenjen zaključevanju v preteklosti začetega in pripravam na to, kar naj bi se z novim mesecem začelo. Merkur in Venera sta retrogradna. Še vedno nas življenje z nevidnimi nitmi drži nazaj, da predelujemo preteklost in rešujemo napake. Toda Venera je v tehtnici, tako bo manj napornih čustev in težkih odnosov. Potuje v sekstil z Jupitrom. Ker se postopoma upočasnjuje, bo sekstil barval daljše obdobje in lahko pričakujemo več sreče, zadovoljstva, finančnih in priložnosti v odnosih. Lahko se vračajo ljudje iz preteklosti, ki so nam veliko pomenili. Retrogradni Merkur v škorpijonu kaže ozadje stvari, gre v konjunkcijo s Soncem in nam omogoča, da jasno razumemo, kaj nas uči.

V ponedeljek bo Luna v levu, zjutraj bo nosila zmedo in kaos s kvadratom na Merkur. Sredi dneva bo več borbenosti, ker se sreča z Marsom. Zvečer njen kolerični pridih prinese več radosti, navdiha, lahko vznemirjenja. Idealno za zabavo.

Prehod Lune v devico bo v torek, 3. 11., dopoldne. Devica nas bo prizemljila, pokazala življenje tako, kot je v resnici. Praktični, delavni bomo, bolj razumski, toda ker je njen vladar Merkur retrograden, se bomo ukvarjali s preteklostjo in je potrebna previdnost pri nakupih, pogovorih, dogovorih. Splošna klima bo v torek in sredo, 4. 11., prijetna, saj imamo konjunkcijo Sonca in Merkurja ter sekstil Venere in Jupitra. Prihajajo večja jasnost, novo razumevanje, intelektualni uspehi in boljše materialne razmere, več zadovoljstva in lepih odnosov. Tudi v četrtek do popoldneva bo Luna v devici, mi praktični in redoljubni, a brez aspektov, tako jo je najbolje izkoristiti za pospravljanje, urejanje dokumentov, analitične premisleke.

V petek bomo deležni kritike

V četrtek, 5. 11., ob 15.38 vstopi Luna v tehtnico in kliče po druženju, ljubezni, zabavi, prijetnejših plateh življenja. V četrtek popoldne nas lahko vodi v lenobo, zvečer v strasti in vznemirjenje. V petek, 6. 11., zahteva od nas, da vzamemo odgovornosti na svoja ramena in naredimo, kar je treba, tudi če ni prijetno. Deležni bomo kritike. Pozneje je namenjena druženju, lagodju, užitku. Tudi v soboto nas bo vodila potreba po dvojini, zabavi, odnosih in lepemu življenju, ne dnevne odgovornosti.

V noči na nedeljo, 8. 11., vstopi Luna v škorpijona in doživljanje bo prešlo v strastno in dramatično. Jutro bo najbolje prespati, dan je namenjen iskrenim pogovorom, a tudi globokemu premlevanju. Pišite, če ste sami, nezavedno mora dobiti pot v zavedno, da nam pokaže, kaj nas straši.