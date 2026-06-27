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Teden v zvezdah: zelo poseben vikend je pred nami

Merkur bo zelo počasen in tik pred obratom, tako da če se le da, ne potujte, vsaj ne v nove kraje.
Joy Lotos FOTO: S.
Joy Lotos FOTO: S.
Joy Lotos
 27. 6. 2026 | 17:30
2:48
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Počasnost Merkurja lahko nagaja tudi na cesti, da bo še več zastojev. Mars in Jupiter bosta na koncu znamenj, res v sekstilu, toda energija ni namenjena temu, da ustvarimo kaj novega, gradimo, ampak da se sprostimo in uživamo ali zaključujemo nekaj preteklega. Ti dnevi nam lahko prinesejo globoke in pomembne uvide vase in v življenje. Zelo posebne energije bodo v zraku. Jupiter bo v paraleli z Uranom, ki obljublja osvobajanje, zjasnitev, tudi idealizem. Luna bo čez vikend v znamenju strelca, kar poleg optimizma in energije dodaja nekaj nemira. Veliko bo navdiha, manj prizemljenosti.

V ponedeljek bo Mars že v znamenju dvojčkov, tako bo pasivna energija, ki nas je upočasnjevala zadnje tedne, za nami, prihaja več nemira, še več napetosti na cesti, a tudi več delavne energije in novih zanimivih idej. Prvi aspekt Marsa bo kvadrat na Lunina vozla, kar družbeno lahko malo potrese že dogovorjeni mir ali samo dodatno vznemiri nemir, na zasebni ravni v nas izzove močnejše reakcije. Luna prestopi v ponedeljek zjutraj v znamenje kozoroga, kjer bo tudi polna v noči na torek, tako bo poleg kozorogove učinkovitosti v zraku več naboja in energije. Toda Merkur je v ponedeljek že popolnoma stacionaren in pripravljen na obrat nazaj, v retrogradno gibanje, tako da je vprašanje, koliko nam bo dano urediti, videti in popraviti. Marsikje nas bo življenje ustavljalo, še najbolj dvojčke, device, rake. Jupiter gre v torek zjutraj v znamenje leva, kar bo prineslo novo energijo, optimizem, pogum in zaupanje vase, toda ker je njegov prvi aspekt kvadrat s Kironom v biku – to je zadnji, tretji kvadrat, toda tokrat prvič iz fiksnih znamenj –, bomo znova morali videti brezpravje in rane, ki jih požrešnost nosi Zemlji. Torek kljub prehodu Jupitra v znamenje leva ni videti enostaven. Najbolje ga bomo zvozili, če nosimo težo odgovorno, zrelo.

V sredo zvečer, ob 21.33, bo Luna prestopila v znamenje vodnarja in aktivirala družbeni kvadrat Jupitra in Kirona, omenjen prej. Na zasebni ravni so mogoča razočaranja v zadevah financ, lastne vrednosti in izzivi, ki bodo zahtevali res veliko energije. Tudi v četrtek in petek bo Luna v družabnem in radovednem vodnarju in jo je najbolje izkoristiti za intelektualne izzive in povezovanje z drugimi. Mars se bo že zelo bližal konjunkciji z Uranom, tako je vsaj v petek in v noči na soboto nujna večja previdnost na cesti, možne so prehitre reakcije.

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