Teden v zvezdah: zelo utrujeni bomo in izčrpani

Luna pada, kliče k zaključevanju projektov. Njen krajec v ponedeljek obljublja, da se da s trudom marsikaj rešiti in privesti stvari do cilja. Saturn na zadnji stopinji rib naznanja, da bomo zelo utrujeni, izčrpani, lahko bo več prehladov, virusnih obolenj. Na psiho deluje to še najmanj prijetno, saj prinaša občutek negotovosti, strahov. Zdržimo, prehodi niso najlažji, a zmoremo iti tudi skozi to. Hkrati se bližamo obdobju mrkov in se že lahko začenjajo nepričakovani izzivi in spremembe. Potrpežljivo v naslednjih tednih, stvari se bodo jasno pokazale z zamikom. Večji del sobote bo Luna v tehtnici, tako se bomo trudili za harmonijo. Do 13. ure nam bo to uspevalo, nato bomo pasivni, lenobni, iskati bomo užitke in pobeg od odgovornosti. V soboto ob 20.13 bo Luna vstopila v škorpijona in prinesla intenzivno doživljanje. Potegnilo nas bo v globine, v čustveno in zasebno, budilo strasti, dramatično doživljanje. Lunini kvadrati v nedeljo nakazujejo, da se bomo čustveno odzivali močenje, doživljanje bo intenzivnejše. Venerin kvadrat na Uran nakazuje potrebo po intenzivnem doživljanju, najbolj v zasebnih odnosih in odnosih z ljubljeno osebo. Naše želje lahko prinašajo stres v odnose. Pozitivno se da aspekt izkoristiti za zabavo, vznemirjenje, kreativnost. V ponedeljek bo Luna v škorpijonu, malo pred 14. uro bo tvorila zadnji krajec in prinesla nemir, a s trudom lahko pridemo do cilja. Intenzivno doživljanje se bo sklenilo z Luninim kvadratom na Venero ob 8. uri. Čustva nas bodo metala iz ravnotežja.

V torek ob 8.21 Luna vstopi v strelca in prinaša spodbudne dni (torek, sreda, četrtek). S sočutjem in optimizmom se lahko težke situacije obrnejo. V ponedeljek preide Venera v ribi, kjer je na višini, tako bomo v naslednjih tednih laže ustvarjali lepe odnose s sočutjem in potrpežljivostjo. Luna ima v torek in sredo predvsem spodbudne aspekte, bo pa v sredo veliko drobnih aspektov, ki nam lahko najejo živce in prinesejo razočaranje. V četrtek se bomo soočali z ranami samozavesti, a nam bo Merkurjeva konjunkcija s severnim vozlom omogočala konstruktivne pogovore o prihodnosti. Zvečer prihaja več skrbi in dvomov, saj Luna zaključi pot po strelcu s kvadratom na Saturn. V četrtek ob 20.44 bo Luna vstopila v kozoroga, tvorila kvadrat z Neptunom in aktivirala bližajočo se konjunkcijo, ki je družbeno naporna. Zasebno to naznanja več negotovosti in strahov. Petek z Luno v kozorogu je videti mirno, a ker je Saturn na koncu rib, bo vseeno splošno ozračje oteženo, več bo skrbi, negotovosti. Pijmo večje količine C-vitamina, ingverjev čaj, da se ne prehladimo.