Teden v zvezdah: Zelo zanimiv teden je pred nami, tudi precej naporen

Zavestno se bomo morali premikati skozi izzive, da ne naredimo večjih napak, ki bi nas pozneje zaznamovale. Danes imamo opozicijo Marsa in Plutona, novic o agresiji v svetu bo še več, zasebno se pazimo premočnih reakcij z jezo, raje uporabimo višek moči za telovadbo, fizično delo kot za jezo in napetost, včasih pod tem aspektom zmoremo nadčloveške napore. Če nismo pozorni, nas nosi v destrukcijo. Venera se obrača, šla bo na popotovanje nazaj in nam kazala napake preteklosti, vezane na odnose, lastno vrednost, odnos do užitka. Dolgo, manj prijetno, a koristno popotovanje nazaj. Danes imamo tudi zadnji krajec, ki nas večinoma spodbudi, da dokončamo projekte, tokrat nas lahko malo tudi ovira in oteži, ker je vanj vpet Saturn. Več bo prehladov, obremenitev. Pogumno skozi. V nedeljo imamo opozicijo Sonca in Saturna, kar dodaja občutek teže in prinaša težave z avtoriteto, starši, starejšimi. Luna bo čez vikend v raku, držimo se doma, družimo se z ljudmi, s katerimi se počutimo varne.

V ponedeljek in torek bo Luna v znamenju leva, malo manj bomo ranljivi, več bo volje in energije. Ponedeljek bi lahko bil konstruktiven, zjutraj z nekaj stresa in nemira, v zgodnjih popoldanskih urah si bomo želeli razvedritve, iskali užitek, pozneje bo vedno več konstruktivne in učinkovite energije. V torek bomo optimistični in polni navdiha, morda bomo pretiravali, a ne bo hudega. Merkur in Venera se bosta srečala v konjunkciji v noči na sredo in barvala torek v prijateljske, človečne energije razumevanja in sprejemanja. Spodbujena bo praktična umetnost, okrepljene ročne spretnosti.

Od srede do petka dopoldne bo Luna potovala po pridni, natančni in delavni devici in nas prizemljila, da bomo konkretneje iskali rešitve. Marsov sekstil na Urana nam bo dodal energijo, da se kljub padajoči Luni porinemo do zaključka, rešitve. V sredo bo te učinkovite energije največ, tudi želja pogovoriti se na prijazen in učinkovit način. V četrtek bomo močneje čutili, da se bližamo mlaju, da je vsak dan manj energije, teže bomo sledili klicu device po delu in učinkovitosti, več bomo razmišljali. Izkoristimo te premisleke, da se pripravimo na mlaj in z njim nove začetke. Načrt do cilja nas potisne v prve prave korake, a je treba nanje počakati naslednji teden.

9. 10. gre Luna v tehtnico, energije bo vedno manj, iskali bomo lagodje, se usmerjali v odnose. Potrebovali bomo več počitka, veliko bomo predelovali pretekle odnose. Zgodaj popoldne smo lahko pasivni, preobčutljivi, pozneje bo več energije, sploh če se družimo, povezujemo.