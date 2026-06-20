Teden v zvezdah: Živimo. Dovolimo si lepih stvari

Luna raste in nas kliče k ustvarjanju, delu, postavljanju stvari na novo. V nedeljo imamo tako poletni solsticij kot prvi krajec, to so posebni čarni dnevi, ko se bo čutil utrip svetlobe in narave, čarobnost vsega, kar nas obdaja. Merkur je v senci, počasi se upočasnjuje, tako bo naš um iz dneva v dan deloval bolj počasi, z manj logičnega naboja. Vikend z Luno v devici vzbudi v nas potrebo po tem, da uredimo dom, poskrbimo za svoje vrtove in rože, se naravnamo na red. Ker je dispozitor Lune že počasen, lahko delamo z malo več občutka kot običajno. V nedeljo Sonce vstopi v raka, čas za družino, počitnice, poletje bo vedno bolj trkal na vrata. Treba je upočasniti korak, bolj slediti odgovornostim, prisluhniti temu, kar nam govorijo čustva, posvetiti več pozornosti tistim, ki jih imamo najraje. Takoj ko Sonce vstopi v raka, se s sekstilom poveže s Kironom, ki je zdaj že v biku, in nas uči, kaj lahko naredimo za bolj zdravo Zemljo, bolj zdravo družinsko skupnost.

V ponedeljek in torek bo Luna v tehtnici, s tem bo v nas več potrebe po harmoniji, lepih stvareh, lepih doživetjih, kulturi, tudi romantiki in ljubezni. V ponedeljek ima izjemno lepe aspekte in prinaša priložnosti za radost, užitek, umetnost in ljubezen. V ponedeljek bo tudi paralela Merkurja in Jupitra omogočila, da si bomo znali stvari povedati bolj jasno in razumljivo. V torek ni pomembnejših Luninih aspektov, le v večernih urah bo tvorila kvadrat na Merkur in nosila nekaj nemira ali preobčutljivosti. Bo pa v torek Merkur v paraleli z Uranom prinašal prebliske in vznemirljive ideje. Sonce v harmoniji z luninima vozloma bo jasnilo nasprotja, jih povezovalo in vodilo za skupno dobro.

V ljubezni in financah je bolje

V sredo, četrtek in petek bo Luna v škorpijonu. Naše doživljanje bo intenzivnejše, mi bolj bojeviti in nekompromisni, pripravljeni se truditi za to, v kar verjamemo. V sredo bo še veliko šarma in magnetizma in se bo cilje dosegalo spontano, instinktivno. V četrtek nas čustva že malo bolj nosijo, vznemirjajo, več bo občutljivosti, sploh v dopoldanskih urah. Sončev kvadrat na Neptun nas lahko poleni, umetnikom nosi navdih, a tudi izziv.

V ljubezni in financah je bolje, da v teh dneh sledimo varnemu, znanemu, dolgočasnemu in predvidljivemu, ne tvegamo preveč, saj je Venera v trigonu s stabilnim Saturnom. V petek dopoldne bomo komunikativni, sredi popoldneva je lahko več napetosti, zvečer več zaupanja. Noč na soboto bo čarobna, vznemirljiva. Živimo. Dovolimo si lepih stvari. Vsi skupaj smo postali malo preresni in pozabili, da je del življenja tudi zabava, ples. Ko se veselimo, praznujemo ta dar.