Teden z Luno: čas čustev, strasti in novih začetkov

Ponedeljek, 13. 10. Z Luno v raku bomo bolj potrpežljivi, tudi bolj počasni, delovali bomo po občutku, si znali vzeti čas za ljudi, doživetja. Zjutraj znamo biti aktivni in drzni. Pozneje se energija umirja. Zvečer imamo zadnji Lunin krajec, ki je temeljno spodbuden, nosi neko novo upanje in več občutka za soljudi. Venera bo do poznih ur na zadnji stopinji, dan ni namenjen nakupom in reševanju finančnih težav, ampak bolj notranjemu čutenju povezanosti vsega z vsem.

Torek, 14. 10. Venerin prehod v znamenje tehtnice prinaša dva vznemirljiva dneva, saj se Venera poveže z vsemi transsaturnovci v zmaja in prinaša možnost preobrazbe naših čustev, doživljanja, neko novo veselje, nove ljubezni, strasti. Budila se bo ustvarjalnost, navdih, radost. V torek se obrača Pluton direktno, sprosti se nekaj napetosti, ki je na nas pritiskala pretekle dni. Zjutraj bomo odgovorni, resni. Popoldan prehod Lune v leva prinaša več vznemirjenja, radosti, ljubezni, strasti, kreativnosti. Ponovno se bomo čutili žive, sveže.

Sreda, 15. 10. Odzvanjala bo energija strasti, kreativnosti in radosti, spodbujene bodo strasti in želje. Več moči bomo imeli dosegati želeno. Lunin kvadrat na Merkur okrog poldneva in na Mars v zgodnjih večernih urah kaže, da smo lahko tudi malo bolj dramatični, vročekrvni in nepotrpežljivi. Energije bo veliko, le prav jo bo treba usmeriti.

Zna se zgoditi, da se nam bo marsikaj sestavilo tudi v razumu. FOTO: Miljan Živković Getty Images

Četrtek, 16. 10. Luna bo večji del dneva v levu. Jutro je treba izkoristiti, ker bomo vso to ognjeno kolerično energijo znali pametno usmeriti. Pozneje gre Luna v prazno in nas včasih v levu naredi preveč lene, uživaške ali pa le nestrpne in dramatične, v vsakem primeru manj učinkovite. V poznih večernih urah se nekoliko pomirimo, spet bomo bolj praktični, saj se bo Luna premaknila v znamenje device.

Petek, 17. 10. Pred nami sta dva dneva, ko se Sonce poveže v T kvadrat z Jupitrom in Kironom, kar prinaša v družbenem pogledu pomembne teme, vezane na zdravje in zdravljenje. Tudi novice o tem, da je več prehladov, virusov in podobnega. Odprejo se lahko tudi rane, vezane na samopomembnost. Ne napihujmo lastne pomembnosti, da ne bomo pretrdo padli, ko se bomo soočili z realnostjo.

Sobota, 18. 10. Luna bo v pridni devici, njeni aspekti spodbudni, res bomo zmogli veliko narediti, počistiti, urediti, premisliti, analizirati. Urejali bomo zunanji svet, dom in okolico, pisarno ali pa računalnike. Zna se zgoditi, da se nam bo med pospravljenjem marsikaj sestavilo tudi v razumu.

Nedelja, 19. 10. Luna v tehtnici nas kliče, da se imamo lepo, da počnemo nekaj prijetnega, če se le da, z ljudmi, ki jih imamo radi.