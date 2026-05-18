Teden z Luno: čas kreativnih prebliskov in notranjega nemira

Ponedeljek, 18. 5. Mars je na zadnji stopinji in zvečer vstopi v novo znamenje. Tako bomo imeli manj energije ali jo bomo teže usmerjali h konkretnim ciljem. Konjunkcija Merkurja in Urana prinaša zanimive ideje, prebliske, novosti, zamisli. Luna je rastoča in v živahnih dvojčkih, kliče k pogovorom, prevetritvi idej, spremembam, nosi živahen utrip. Venera in Mars se bližata sekstilu, nosita kreativnost, mladostno energijo, prižigata iskre strasti.

Torek, 19. 5. Tako Mars kot Venera sta v novem, pasivnem znamenju. To nas lahko umiri, a ker še vedno potujeta v sekstil, bo veliko kreativne, radostne energije. Luna v raku nas umirja, upočasnjuje, a ker je dan astrološko aktiven, bomo veliko naredili, imeli zanimive prebliske, pogovore, več bo navdiha in kreativnosti. Večer je lahko bolj naporen, budi kak strah, dvom, negotovost.

Sreda, 20. 5. Miren dan z Luno v raku kliče k počasnemu delovanju, razumevanju, sočutju, toploti in družini. Sonce bo na koncu znamenja, kar lahko vzame nekaj energije in prinaša bolj postano energijo. Luna se popoldne sreča z Jupitrom, s tem se kljub pasivni energiji ohranja pozitivna naravnanost.

Četrtek, 21. 5. Sonce se pridružuje Uranu in Merkurju v dvojčkih in obljublja več vznemirljivih, živih trenutkov, druženja, radovednosti in povezovanja. Luna vstopi v ognjenega leva, ravno tako spodbuja dinamiko in prinaša vznemirljivo dogajanje. Delovali bomo bolj odločno, suvereno, hitrejši, bolj učinkoviti bomo. Hkrati se ne pozabimo imeti tudi lepo. Veliko zanimivih idej bomo imeli.

Petek, 22. 5. Luna v levu spodbuja močnejše doživljanje, da nam več energije. Imeli bomo zanimive prebliske, inovativni bomo, a težko pri miru. V odnosih bomo nagnjeni k iluzijam, mogoča so razočaranja. Razum nam bo dobro delal, najbolj, če se odločimo narediti načrt in mu slediti. Je pa seveda petek z Luno v levu namenjen tudi zabavi in radosti. V noči na četrtek je možne tudi več harmonije v odnosih.

Sobota, 23. 4. Sobota z Luno v devici je kot nalašč, če želimo urediti stanovanje, stvari postaviti na svoje mesto, urediti tako misli kot pisarno. Do 13. ure je lahko nekaj nemira, nato se energija spremeni. Z analitično Luno bomo znali najti tudi mir in zadovoljstvo.

Nedelja, 24. 5. Luna bo v devici. Še vedno bomo praktični, znali stvari urediti, a zdi se, da bomo veliko razmišljali, kar nam lahko nosi nemir in razdvojenost, najbolj dopoldne. Luna v devici nas kliče na vrtove, da tam naredimo red. Če se ne želimo zgubljati v mentalnem drobljenju, bomo potrebovali stik z naravo.