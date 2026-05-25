Teden z Luno: čas notranjih preizkušenj in čustvenih preobratov

Ponedeljek, 25. 5. Do 16.30 bo Luna v devici, a tekla v prazno. Da nas analitični in kritični vidik device ne znervira, napišimo spisek opravil. Sekstil Sonca in Neptuna nosi navdih, odpira dušo in daje uvide, zjutraj spodbuja skupinsko, tovariško akcijo. Prehod Lune v tehtnico popoldan nas umiri, odpre iskanju harmonije. Zvečer se bo oglašala potreba po begu, odklopu. V zraku je lahko več napetosti in se budijo primitivne energije.

Torek, 26. 5. Mars v kvadratu s Plutonom, Sonce v trigonu z njim, kljub Luni v lagodni tehtnici se bo treba soočati s primitivnimi energijami, manipulacijami in pritiski, najti ventile, da spustimo iz sebe negativnosti. Zjutraj bo več sentimentalnosti in občutljivosti. Popoldne se lahko budijo skrbi in strahovi. Zvečer, če se pogovorimo z ljudmi, ki so nam pomembni, se energija spremeni na bolje.

Sreda, 27. 5. Luna je v prijateljski in harmonični tehtnici. Zjutraj s trigonom na Merkur spodbuja pogovore. Popoldne prinaša lenobnost, lagodje in pretiravanje z dobrim, premočno čustveno doživljanje. Zvečer se znajo odpirati rane, z besedami bodimo previdni, da koga ne ranimo.

Četrtek, 28. 5. Luna v škorpijonu prinaša več energije, močnejša čustva, intenzivnejše doživljanje. Popoldne poveže kvadrat Marsa in Plutona, tako se v nas lahko zgošča surova, neprijetna energija. Raje kot v napad pojdimo na sprehod po gozdu, ki je čistilec pretirane seksualne in napadalne energije. Nočne ure bodo harmonične, laže bomo prišli blizu osebi, ki nam je ljuba.

Petek, 29. 5. Luna bo v globokem in intenzivnem škorpijonu. Zjutraj se povežeta Venera in Saturn s kvadratom, kar lahko prinaša finančne skrbi, občutek osamljenosti, zapuščenosti, srčne rane. Kar koli nas bo mučilo, so vplivi kratkotrajni. Večerni in nočni bodo prijetnejši.

Sobota, 30. 5. Luna bo v škorpijonu in v praznem teku do 14.45. To ustvarja gosto energijo, ki nas drži nazaj, fizično utrudi, upočasni korak. Njen popoldanski prehod v strelca nas povleče iz globin, prižge ogenj v nas in nas potisne v akcijo. Sprva je lahko nemirna, hitra, kot bi hoteli nekaj prebiti. Potem bolj stabilna in koristna. Smo pred polno luno, tako je energije veliko in jo zavestno usmerjajmo v pozitivno.

Nedelja, 31. 5. Polna luna bo na Antaresu, zvezdi iz srca Škorpijona, kar je pomembno družbeno gledano. Na srečo je lepo povezana s Saturnom, tako bo več nadzora nad bolj obsesivnimi vidiki realnosti. Ne ostajajmo doma, moramo se gibati, biti pogumni, iti na pustolovščino, da premikamo ogenj v sebi.