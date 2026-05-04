Teden z Luno: čas starih izzivov in novih priložnosti

Ponedeljek, 4. 5. Luna v znamenju strelca nas usmerja k ciljem. Veliko energije bomo imeli, toda ker se Mars bliža kvadratu z Jupitrom, znamo biti zunaj ravnotežja, preveč aktivni ali premalo, težko v ravnotežju. Večinoma nas tak kvadrat potiska k soočanjem z izzivi in v delovanje. Dopoldne se lahko še izgubljamo in iščemo lažje poti. Popoldan in proti večeru bomo vedno bolj aktivni in drzni.

Torek, 5. 5. Luna bo večji del dneva še v aktivnem in nemirnem znamenju strelca, a brez pomembnih aspektov. Da ne bi bezljali od aktivnosti k aktivnosti, je pametno, da se usmerimo k cilju bolj premišljeno, da ne odnehamo, dokler ne zaključimo trenutne dejavnosti. Skakanje z ene na drugo pot ali k enemu ali drugemu delu nas bo delalo manj učinkovite. V večernih urah so mogoče težje novice in črnogled pogled na življenje.

Sreda, 6. 5. Pluton se obrača navidezno nazaj, tako marsikomu obuja problematike, s katerimi se je že ukvarjal v preteklih mesecih. Merkur v harmoniji z Luninima vozloma odpira pogovore in dogovore, najbolj v dopoldanskih urah. Luna v kozorogu od nas zahteva učinkovitost, delavnost in vztrajnost. Popoldne nas lahko njen kvadrat na Saturn obremeni in oteži.

Četrtek, 7. 5. Luna v znamenju kozoroga spodbuja red, delo in učinkovitost. Če ne sledimo njeni osnovni naravi, budi občutke krivde, nezadovoljstva, nelagodno občutenje v sebi. Jutro je videti prijetno. Nato se bo treba bolj boriti in najti ravnotežje, pravo mero, ker nas lahko meče iz njega.

Petek, 8. 5. V petek se bomo sprostili, manj bo pritiska na učinkovitost, najbolj bomo želeli stvari razumeti in se povezovati. Z Luno v znamenju vodnarja bo hkrati več potrebe po svobodi. Dan bo prijeten, le v večernih urah se lahko prikrade kakšna manj prijetna misel ali čustvo.

Sobota, 9. 5. Luna v znamenju vodnarja nas bo spodbujala k druženju, povezovanju in nas gnala z radovednostjo. Dopoldne bo potreba po pogovorih in razmišljanju skoraj naporna. Toda popoldan in zvečer se lahko malo sprostimo, družimo in zabavamo. Ne pozabimo živeti.

Nedelja, 10. 5. Nikar ne ostajajmo doma, potrebovali bomo druženje, komunikacijo in intelektualne izzive. Če bomo doma, znamo biti malo strupeni in nemirni. Luna bo vse do večera v znamenju vodnarja. Če nimamo ničesar drugega, se lotimo vsaj branja knjige ali raziskovanje česa na internetu, naš um bo namreč potreboval delo.