Teden z Luno: čas za načrtovanje, odstranjevanje in tiho pripravo na nove cilje

Ponedeljek, 15. 12. Mars se premakne v kozoroga, tu je na višini, in če bomo načrtovali, bomo marsikaj uresničili, udejanjili cilje. Več bo vztrajnosti. Luna je v škorpijonu, dela opozicijo na Pluton, do 9.30 lahko pričakujemo več pritiska, intenzivno doživljanje nas bo metalo iz ravnotežja. Nato nas bodo močna čustva gnala v želeno smer. Dan je idealen za depilacijo, čiščenje, odstranjevanje.

Torek, 16. 12. Padajoča Luna v škorpijonu je idealna za odstranjevanje stvari, ki jih ne želimo več. Potopili se bomo v čustveno in odkrivali, kaj ovira naš korak. Odsvetujemo nakupe, sploh stvari, ki naj nas bi polepšale. Sestavlja se kvadrat Sonca in Saturna, tako smo lahko utrujeni, trdi pri vodenju, deležni kritike pomembnih ljudi.

Sreda, 17. 12. Življenjska bremena bodo težja. Do 17.30 bo Luna v škorpijonu. Zjutraj bomo njeno intenzivnost in vztrajnost lahko izkoristili za delo, načrtovanje, urejanje. Sredi popoldneva bo več nemira, a tudi novih idej in vizij. Lunin prehod v strelca nas bo sprostil, odprl in prinesel novo svežo energijo.

FOTO: Annanahabed Getty Images

Četrtek, 18. 12. Bližamo se mlaju, pred njim smo hitreje izčrpani, utrujeni. Razmišljajmo, kaj bi v novem luninem ciklusu začeli, a kljub spodbudam Lune v strelcu počakajmo na naslednji teden za nove začetke. Dopoldne nas bo Luna spodbujala h komunikaciji, pogovorom, pisanju. Venerin trigon s Kironom nam daje prostor, da pozdravimo rane lastne vrednosti.

Petek, 19. 12. Zaradi Lune v strelcu bomo želeli vse naenkrat, Venerina inkonjunkcija z Jupitrom bo spodbujala velike apetite. A ker smo pred mlajem, ne rinimo z glavo skozi zid. Dnevi naj bodo namenjeni počitku, načrtovanju, vizualizaciji. Zvečer bo Luna spodbujala Venerin kvadrat na Saturn, budila več hladu v odnosih, finančne strahove, dvom o lastni vrednosti.

Sobota, 20. 12. Vikend z Luno v kozorogu je namenjen ustvarjanju reda, načrtom, premišljevanju, kako stvari urediti za največjo učinkovitost. Luna bo rasla, a bo zelo mlada, tako bo energije manj. Sončev kvadrat na Neptun prinaša več kaosa in zmede, soočanje s svojimi napakami, razočaranje nad pomembno osebo, Merkurjev kvadrat z luninima vozloma težave v komunikaciji.

Nedelja, 21. 12. Zimski solsticij. Največja je moč teme, dan je najkrajši. A v temi in tišini se skriva vse, kar se rojeva in se bo začelo sestavljati. Aspekti planetov niso prijetni. Imamo kvadrat Venere in Saturna, ki nosi dvome o lastni vrednosti, strahove pred zapustitvijo ali finančne skrbi. Kvadrat Jupitra in Kirona nam odpira rane ob zavedanju, da svet ni pošten.