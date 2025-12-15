  • Delo d.o.o.
ASTRO

Teden z Luno: čas za načrtovanje, odstranjevanje in tiho pripravo na nove cilje

Kako izkoristiti škorpijona, strelca in kozoroga za čiščenje, načrtovanje in notranje zdravljenje.
FOTO: Polina Lebed Getty Images
FOTO: Polina Lebed Getty Images
Joy Lotos
 15. 12. 2025 | 05:10
3:30
A+A-

Ponedeljek, 15. 12. Mars se premakne v kozoroga, tu je na višini, in če bomo načrtovali, bomo marsikaj uresničili, udejanjili cilje. Več bo vztrajnosti. Luna je v škorpijonu, dela opozicijo na Pluton, do 9.30 lahko pričakujemo več pritiska, intenzivno doživljanje nas bo metalo iz ravnotežja. Nato nas bodo močna čustva gnala v želeno smer. Dan je idealen za depilacijo, čiščenje, odstranjevanje.

Torek, 16. 12. Padajoča Luna v škorpijonu je idealna za odstranjevanje stvari, ki jih ne želimo več. Potopili se bomo v čustveno in odkrivali, kaj ovira naš korak. Odsvetujemo nakupe, sploh stvari, ki naj nas bi polepšale. Sestavlja se kvadrat Sonca in Saturna, tako smo lahko utrujeni, trdi pri vodenju, deležni kritike pomembnih ljudi.

Sreda, 17. 12. Življenjska bremena bodo težja. Do 17.30 bo Luna v škorpijonu. Zjutraj bomo njeno intenzivnost in vztrajnost lahko izkoristili za delo, načrtovanje, urejanje. Sredi popoldneva bo več nemira, a tudi novih idej in vizij. Lunin prehod v strelca nas bo sprostil, odprl in prinesel novo svežo energijo.

FOTO: Annanahabed Getty Images
FOTO: Annanahabed Getty Images

Četrtek, 18. 12. Bližamo se mlaju, pred njim smo hitreje izčrpani, utrujeni. Razmišljajmo, kaj bi v novem luninem ciklusu začeli, a kljub spodbudam Lune v strelcu počakajmo na naslednji teden za nove začetke. Dopoldne nas bo Luna spodbujala h komunikaciji, pogovorom, pisanju. Venerin trigon s Kironom nam daje prostor, da pozdravimo rane lastne vrednosti.

Petek, 19. 12. Zaradi Lune v strelcu bomo želeli vse naenkrat, Venerina inkonjunkcija z Jupitrom bo spodbujala velike apetite. A ker smo pred mlajem, ne rinimo z glavo skozi zid. Dnevi naj bodo namenjeni počitku, načrtovanju, vizualizaciji. Zvečer bo Luna spodbujala Venerin kvadrat na Saturn, budila več hladu v odnosih, finančne strahove, dvom o lastni vrednosti.

Sobota, 20. 12. Vikend z Luno v kozorogu je namenjen ustvarjanju reda, načrtom, premišljevanju, kako stvari urediti za največjo učinkovitost. Luna bo rasla, a bo zelo mlada, tako bo energije manj. Sončev kvadrat na Neptun prinaša več kaosa in zmede, soočanje s svojimi napakami, razočaranje nad pomembno osebo, Merkurjev kvadrat z luninima vozloma težave v komunikaciji.

Nedelja, 21. 12. Zimski solsticij. Največja je moč teme, dan je najkrajši. A v temi in tišini se skriva vse, kar se rojeva in se bo začelo sestavljati. Aspekti planetov niso prijetni. Imamo kvadrat Venere in Saturna, ki nosi dvome o lastni vrednosti, strahove pred zapustitvijo ali finančne skrbi. Kvadrat Jupitra in Kirona nam odpira rane ob zavedanju, da svet ni pošten.

07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: od matevža, bujte repe do palačink

Pečenica z matevžem, zapečene palačinke, testenine iz ene ponve, bujta repa in hrustljavi ribji ocvrtki. Domača kosila za vsak dan.
Odprta kuhinja15. 12. 2025 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Fantje se razhajajo, a obljubljajo: Ko bo ekipa skupaj, bomo spet zaigrali

Ansambel iz okolice Maribora po 11 uspešnih letih naznanil slovo.
Mojca Marot15. 12. 2025 | 07:25
07:15
Novice  |  Svet
TERORISTIČNI NAPAD

Oče in sin v Avstraliji napadla Jude, ubila 15 ljudi (FOTO)

Albanese po napadu v Sydneyju napovedal možnost zaostritve zakonodaje o orožju.
15. 12. 2025 | 07:15
07:12
Šport  |  Tekme
NBA

Dončić in LeBron odločila dramo proti Sunsom (VIDEO)

Slovenski as je imel slab strelski večer, vseeno pa je bil prvi strelec jezernikov.
15. 12. 2025 | 07:12
07:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZDA IN SYDNEY

Študentka znova ujeta v strelski napad: »Neverjetno in grozljivo, da se mi to dogaja že drugič«

Krogle deževale na znameniti plaži Bondi v Sydneyju. Neznani moški na elitni univerzi Brown streljal na študente.
15. 12. 2025 | 07:05
06:40
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Zgodovinski dan Nike in Domna v Klingenthalu

Prevčeva slavila že tretjo zmago v sezoni in skupno 25. v svetovnem pokalu. Velikanska prednost svetovnega prvaka in rekorderja iz Selške doline.
Miha Šimnovec15. 12. 2025 | 06:40

Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
