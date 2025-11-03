Teden z Luno: če se z Luno v ovnu ne gibate, utrudite, postanete sitni in jezljivi

Ponedeljek, 3. 11. Luna je v ovnu in pred polnostjo, tako nam bo dala zalet, moč in energijo, da se soočimo z omejitvami, porinemo stvari naprej. Mars je proti koncu znamenja in se bliža trigonu z Neptunom, zato bomo sledili intuiciji, občutku, navdihu kot znani strukturi.

Če se z Luno v ovnu ne gibate, utrudite, postanete sitni in jezljivi.

Torek, 4. 11. Na nebu se bo veliko dogajalo. Mars pred prehodom v strelca naredi trigon na Neptun, tako bo več sočutja in ustvarjalnosti. Nato se Luna iz ovna veže z manj prijetnimi aspekti, tako lahko iz nas to, da naše želje ne bodo uresničene, izvabi negativno naravnanost. Popoldne bo več energije, saj se Mars ob 14. uri premakne v strelca. Pazimo se prehitrih ali agresivnih reakcij. Opozicija nam lahko koristi, če jo izkoristimo za preboj, da se premaknemo v novo. Večer je lahko naporen.

Sreda, 5. 11. Dan polne lune v biku bo konstruktiven. Če ne dovolimo, da nas čustva vodijo in presežek energije izkoristimo za delo, reševanje težav, soočanje z izzivi, nas energija lahko podpre. Kljub temu dan ni namenjen nakupom, je pa koristno, če premislimo o svoji finančni realnosti.

Četrtek, 6. 11. Marsov sekstil s Plutonom nas bo gnal v delo, šport ali drugo premikanje meja. Nujno je, da gremo na rob svoje moči. Luna bo v biku do pol petih popoldne, prinašala bo stabilnost in praktičnost. Njen premik v dvojčka zna prinesti veliko nemira, stresa, nepričakovanih obratov, napetosti.

V nedeljo se Merkur obrača retrogradno

Petek, 7. 11. Luna je dvojčkih, Merkur že precej počasen, tako se lahko ne slišimo, govorimo drug mimo drugega. Potrebna je previdnost na cesti, znajo biti zastoji ali zmeda. Venera je v škorpijonu in njen prvi aspekt bo kvadrat na Pluton. Lahko nas nosijo premočne strasti, poželenje, ljubosumje, obsede nas želja po imetju. Nekaj si bomo močno želeli, a nam ne bo prineslo sreče, po kateri hrepenimo. Spustimo oprijem.

Sobota, 8. 11. Uran vstopi nazaj v bika in bo ostal tam do marca 2026. Ponovno se vračamo v preživete omejitve, ideje in probleme. Luna bo imela naporne aspekte do 16. ure, tako bo dan poln zmede, napak, negotovosti in strahov. Zvečer bo mirneje. Potrebovali bomo varne naveze, topel objem, čaj, hrano na žlico, nekaj, kar nam da občutek toplote in varnosti.

Nedelja, 9. 11. V nedeljo se Merkur obrača retrogradno. To so dnevi, ko smo bolj introvertirani ali se nam kažejo ovire in zapleti, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Luna v raku nas kliče, da smo doma, si spočijemo, ob ljudeh, s katerimi se počutimo povezane. Če se znamo umiriti, imamo lahko lep dan.