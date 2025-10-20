Teden z Luno: Čustveni vrtiljak pred mlajem! Previdno z besedami, čustva bodo vodila

ASTROLOGIJA

Mlaj prinaša družbeno in osebno na plan naše sivine, s katerimi se bo treba soočati.

Ponedeljek, 20. 10. Čeprav smo pred mlajem, ko je malo energije, je bo konjunkcija Merkurja in Marsa v škorpijonu nosila nekaj več, skupaj z odločnostjo, ostrino. Paziti je treba na cesti, da nismo prehitri, preostri z besedami. Luna v tehtnici nas bo učila ustvarjati ravnotežje, nam pomagala iskati harmonijo. Torek, 21. 10. Utrujeni bomo. Mlaj prinaša družbeno in osebno na plan naše sivine, s katerimi se bo treba soočati. Kliče nas, naj ne rinemo v nekaj, za kar čutimo, da je lahko destruktivno, še najbolj v intenzivne odnose, v katerih je teže ustvariti harmonijo. Zvečer bo Luna vstopila v ...