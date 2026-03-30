Teden z Luno: Dnevi, ki bodo obrnili odnose in čustva

Ponedeljek, 30. 3 . Luna v devici bo spodbujala delavnost, pridnost, redoljubnost, potrebo po čistosti. Njeni aspekti nakazujejo, da bo veliko notranjih pogovorov, ki bodo budili nemir. Venera bo do 17. ure v praznem teku, nato prestopi v svoje znamenje in prinaša več miru v odnose, stabilnosti v vsakodnevno življenje in na materialno področje.

Torek, 31. 3. Spodbujeni bomo k delu, postavljanju stvari, idej na svoje mesto, k analizi. Nekaj bo tudi napetosti in nemira. Poskusimo ju usmeriti v konkretno delo. Napišimo si listek z nalogami. Če bomo koristni in učinkoviti, bo notranje napetosti manj, sicer bo veliko misli. Ker smo pred polno luno, pomislimo, kaj lahko spustimo, kaj od naših navad ne spada več v naše življenje.

Sreda, 1. 4. Luna v tehtnici bo usmerila pozornost na odnose. Iskali bomo harmonijo, si želeli razumevanja. Jutro lahko nosi nekaj pasivnosti, premalo energije. Popoldne bo nekatere navdal občutek osamljenosti ali neslišanosti, nerazumljenosti s strani drugih. Bližamo se polni luni in njen pritisk lahko prinaša doživljanje, ki ni adekvatno realnosti, je premočno, preveč intenzivno.

Četrtek, 2. 4. Polna luna, ki se je dovršila ponoči, nosi Sloveniji realnost neprijetne situacije, v kateri smo. Zasebno nam bo pokazala naše pomanjkljivosti v odnosih. Kontraparalela Saturna in Neptuna še vedno budi strahove, dvome, negotovost v svetovno družbeno realnost. Zaradi Lune v tehtnici bomo lahko pasivni, premalo odločni in aktivni.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Petek, 3. 4. Zadnji Merkurjev trigon na Jupiter prinaša spodbudne novice, nekaj, za kar se nam splača boriti, truditi. Ker je istočasno kvadrat Venere in Plutona, bo v zraku veliko lakomnosti in posesivnosti. Zavestno se naravnajmo na pozitivne vidike in spustimo, česar ne potrebujemo. Do 13. ure bo Luna v tehtnici, mi na površini in v iskanju harmonije. Potem gre v škorpijona, prinese več fokusa, globine, intenzivno doživljanje. Sploh v ljubezni in financah smo lahko posesivni in intenzivni.

Sobota, 4. 4. V soboto nas bo Luna v škorpijonu gnala tako v delo kot razmišljanje, predelovanje. Ob iskrenih pogovorih se nam lahko marsikaj odpre, sestavi, da razumemo več. Večerne in nočne ure so namenjene pogovorom, ki ne le zdravijo odnose, ampak prinašajo zanimive ideje, prebliske, rešitve.