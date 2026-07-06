Teden z Luno: en dan bo posebej kaotičen, preverite, kdaj astrologi svetujejo največ previdnosti

Ponedeljek, 6. 7. Luna iz rib zjutraj tvori trigon na retrogradni Merkur, tako pridejo k nam pomembne novice iz preteklosti. Nato bo Luna tekla v prazno do 17. ure, kar daje pasivno energijo, naporno in brez prave smeri. Ker se dovrši kvadrat Sonca in Saturna, bo energije manj in bomo bolj obremenjeni, a zaupajmo, saj pozneje popoldne Luna iz ovna tvori trigon na Jupiter in prinaša več energije in zaupanja.

Torek, 7. 7. Napornejši zadnji krajec s Saturnom. Marsikomu se bodo budili strahovi, dvomi in ne bo najlaže, a ne pozabite, kaj vse zmorete. Neptun se obrača retrogradno, tako bo več negotovosti, notranje zmede in nejasnosti. Luna v ovnu nas lahko dela nemirne in frustrirane z ovirami, najbolj zvečer in ponoči.

Sreda, 8. 7. Še en dan z Luno v nemirnem ovnu, ki zahteva, da smo aktivni, da sprostimo presežek energije, da ne bi bili napeti in naporni. Dopoldne bo več ovir in stresa. Popoldne in zvečer bo več veselja, saj se Luna povezuje z Venero v levu. Nočne ure odpirajo rane lastne vrednosti.

Četrtek, 9. 7. Luna bo v biku, mi rutinski, praktični, prizemljeni, manj nemirni. Zgodnje jutranje ure prinašajo napetosti zaradi prevelikih želja. Venera malo pred 19.30 vstopi v devico in začenja se obdobje, ko bomo bolj varčni, premišljeni in načrtni v finančnih zadevah.

Petek, 10. 7. Še en dan z Luno v biku, stvarni bomo, prizemljeni, počasni, rutinski, a učinkoviti. Venerin trigon na Kiron nas uči o zdravi prehrani in spodbuja samozaupanje, sposobnost vedeti, koliko smo vredni. Venera na južnem luninem vozlu prinaša nekaterim izgube – finančne ali izgube radosti, zadovoljstva. Kironova vez z luninima vozloma kaže, kje smo lahko zreli, človeški, kje lahko pomagamo okolici.

Sobota, 11. 7. Luna bo v dvojčkih, Merkur je retrograden, tako so mogoči zapleti, nič ne se ne bo razvijalo po naših željah in hotenjih. Treba se bo uriti v potrpežljivosti. V zgodnjih jutranjih urah se Luna lepo veže na lotos transaturnovcev in nam daje možnost dvigovanja zavesti in dojemanja nove realnosti. Toda popoldne bo njena konjunkcija z Marsom dodajala tudi nekaj nemira in napetosti. Zvečer bo spet več razsodnosti.

Nedelja, 12. 7. To nedeljo je bolje ostajati doma ali vsaj ne iti na cesto. Luna v dvojčkih gre v prazno, njen retrogradni dispozitor naznanja veliko kaosa, zmede, da se stvari ne odvijejo prav. Hektična energija bo. Idealno je, da se držimo v varnih in znanih okoljih, med ljudmi, ki jim zaupamo, se ne vznemirjamo preveč z gledanjem posnetkov na internetu. Narava nas bo prizemljila.