ASTRO NAPOVED

Teden z Luno: finančno nas čakajo pomembni prebliski in odločitve

Preverite, kakšen teden nam napoveduje Luna.
Fotografija je simbolična. FOTO: Rytis Bernotas Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rytis Bernotas Getty Images
Joy Lotos
 12. 1. 2026 | 08:39
3:19
A+A-

Ponedeljek, 12. 1. Luna bo v škorpijonu, klicala bo k predelovanju ran, ki so bile sprožene ta vikend. Pogumno, vztrajno in trpežno se bomo soočali z vsem, kar nam bo življenje nosilo. Sončev kvadrat s Kironom pokaže, kje smo negotovi o sebi, odpira rane samozavesti, odnosov z avtoriteto. Pogumno poglejmo vanje, saj so le ostanki preteklosti. Zvečer bo več priložnosti za globoke, iskrene pogovore.

Torek, 13. 1. Luna je v škorpijonu v spodbudnih aspektih. Zjutraj in dopoldne bo več volje, energije, moči, prodornosti, nato bomo laže pokazali naklonjenost in pripadnost. Dovolj bo energije, da se naredi, kar je treba, laže bomo nosili bremena. Večer nosi nemir, noč pa bo imela več čarnih tančic. Ker je dispozitor Lune kvadrat s Kironom, bo kljub spodbudnemu poteku dogodkov veliko notranjega dela z jezo, napadalnostjo, učenja postavljanja meja.

Sreda, 14. 1. Luna vstopi v strelca in nas potegne iz čustvenega in resnega, nas navdahne, da vstopamo v življenje z več zaupanja. Merkurjeva opozicija z Jupitrom nas bo naredila gostobesedne, več bo idej, a če jih želimo uresničiti, se moramo umirjati, ker smo lahko premalo stvarni.

Četrtek, 15. 1. Še en dan z Luno v strelcu, življenje nas bo potiskalo naprej z optimizmom in navdihom. Zastavimo si cilje. Venera se s Saturnom in Uranom povezuje v lotos, planeti so povezani tudi z recepcijami, tako bomo v odnosih naredili korake naprej k več zrelosti, razumevanja, odgovornosti. Finančno nas čakajo pomembni prebliski in odločitve.

Petek, 16. 1. Do 13. ure bo Luna še v strelcu, a v napornih aspektih, ki prinašajo skrbi, raztresenost. Če želimo energijo prav usmeriti, bomo morali biti pozorni, bolj trdo prijetni vajeti. Pozneje vstopi Luna v kozoroga, nas prizemlji, malo oteži, a nam to ugaja, saj bomo laže speljali stvari do konca. Bližamo se mlaju, tako da bo življenje od nas zahtevalo bolj počasen korak in več introspekcije.

Sobota, 17. 1. Luna bo v kozorogu, sestavlja se veliko aspektov, tako bo mlaj jutri prinesel spodbudo, da se premaknemo z mesta in nekaj disciplinirano začnemo. Kljub temu bomo odgovorni in bo dovolj energije. Izkoristimo lotos Sonca z Uranom in Saturnom, naredimo načrt in se pripravimo na to, kar želimo doseči.

Nedelja, 18. 1. Mlaj bo zvečer, tako se bolj pripravljamo kot začenjamo znova. Bomo pa veliko premišljevali, znamo biti nemirni in prehitri. Mlaj bo na višini Marsa in povezan v stelij v kozorogu, v lotos s Saturnom in Uranom, tako prinaša učinkovito, borbeno energijo. Če jo peljemo prav, nam lahko prinese učinkovit lunin mesec.

10:33
Bulvar  |  Domači trači
RAZGALIL SVOJO DUŠO

Srce parajoča izpoved slovenskega pevca o težki ločitvi (VIDEO)

Za nasmehom in hiti se skriva bolečina.
12. 1. 2026 | 10:33
10:18
Novice  |  Slovenija
MOČNO VZNEMIRJEN

Skrivnostni dron nad hišo v Ljubljani, Žiga zaskrbljen: »Ko sem ga opazil, je v trenutku pospešil ...«

Neznani dron je v Ljubljani snemal hišo v mraku.
12. 1. 2026 | 10:18
10:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZIL NEZANESLJIVO

Smrtno nevarno: voznik v Ljubljani imel desetkrat preveč alkohola v izdihanem zraku

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so jih v petek okoli 18. ure obvestili o vozniku ...
12. 1. 2026 | 10:04
09:54
Bulvar  |  Zanimivosti
KO JE UBIL IN POJEDEL NJENO MAČEHO

Hči kanibala razkriva: »Oče mi je po umoru in kanibalizmu podaril srhljivo stvar ...« (VIDEO)

Očetov grozljivi zločin je močno zaznamoval njeno življenje.
12. 1. 2026 | 09:54
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODETI V ČRNO

Slovenska policija žaluje, mnogo prezgodaj se je poslovila priljubljena policistka

Od nje se bodo poslovili v torek, 13. januarja 2026, ob 13. uri, na pokopališču Stari trg v Slovenj Gradcu.
12. 1. 2026 | 09:40
09:23
Novice  |  Slovenija
SPOMINSKA SLOVESNOST

Dražgoše razdvojile politike: Golob o odgovornosti, Janša o »zlorabi«, Jelinčič pa brez zavor: »Sramota! Izdajalci!«

Golob v Dražgošah poudaril pomen zgodovinske enotnosti Slovencev, sledili so politični odzivi.
12. 1. 2026 | 09:23

