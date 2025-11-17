Teden z Luno: ker smo pred mlajem, še ni čas za nove začetke

Ponedeljek, 17. 11. Čeprav bo Luna v tehtnici, ki hrepeni po harmoniji in lepih odnosih, do 13. ure, bo v kvadratu z Jupitrom, tako bomo morda pretiravali. Sestavlja se veliki vodni trigon Sonce, Jupiter in Saturn, ki bo prinesel priložnost nekaj dokončati, uvideti, načrtovati, a ker smo pred mlajem, še ni čas za nove začetke. O njih lahko razmišljamo, se pripravljamo nanje.

Torek, 18. 11. Luna bo v škorpijonu, kjer bo v četrtek mlaj, tako bomo čutili spremembe, ki jih prinaša. Energijska raven bo nizka, utrujenost je normalno stanje pred mlajem. Dovolimo si več počitka, vzemimo si čas zase, za premislek, kaj želimo z novim luninim mesecem ustvariti. Luna nima aspektov, tako bomo čutili energijo škorpijona, ki nas bo vlekel v zasebno, čustveno, preteklo, globoko.

Sreda, 19. 11. Merkur na popotovanju nazaj dan pred mlajem prestopi v škorpijona, več bo potrebe po raziskovanju, dojemanju temeljev. Paziti se moramo negativnega razmišljanja, sprejeti in dopustiti vse, kar nam življenje nosi. Njegova opozicija z Uranom prinaša stres, a tudi zanimive ideje, trigon na Neptun uvide, intuicijo navdih za pisanje. Venerina harmonija z luninimi vozli bo pomagala, da bomo prijazni kljub manjši učinkovitosti in večji utrujenosti.

Četrtek, 20. 11. Zjutraj bo mlaj. Dovrši se na Bungli iz Kentavra, ki je zvezda pozitivnih političnih obratov, povezovanja močnih za skupno dobro, za poštenost. Vse skupaj je v zmaju, konfiguraciji, ki nosi spremembe. Tako bo nov lunin mesec družbeno pomemben. Ne pozabite izkoristiti dneva za vizualizacijo. V četrtek bo tudi mundani sekstil Urana in Neptuna, kar nosi družbeno pomembne čase, spremembe ideologij in v zdravstvu.

Petek, 21. 11. Luna v strelcu nosi več navdiha, a tudi nemir, saj se približuje Marsu. Sonce se povezuje s sekstilom Neptuna in Urana, družbeno prinaša nemir, a tudi zjasnitve. Zasebno nam daje zanimive vpoglede, okrepi intuicijo, moč, da smo pristnejši.

Sobota, 22. 11. Sonce bo vstopilo v strelca, tako bo več energije, veselja, navdiha, ne bomo se več ukvarjali le s preteklim. Tudi Luna je v strelcu, a v manj prijetnih aspektih lahko vzbudi strah ali negotovost. Merkurjev veliki vodni trigon odpira komunikacijo za nazaj ali ponovno povezuje ljudi. Zasebno bo veliko uvidov, razumevanja, načrtovanja.

Nedelja, 23. 11. Luna v kozorogu prinaša mirno in učinkovito energijo. Dan je dobro izkoristiti za delo, načrtovanje. Lenoba bo rojevala občutke krivde. Vodni trigon prinaša uvide. Sončev sekstil s Plutonom zavest, da nekdo pritiska na nas s svojo bolečino. Energijo izkoristimo, da uresničimo svoje cilje.