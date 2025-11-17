  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED

Teden z Luno: ker smo pred mlajem, še ni čas za nove začetke

O njih lahko razmišljamo, se pripravljamo nanje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ig0rzh, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Ig0rzh, Getty Images
Joy Lotos
 17. 11. 2025 | 08:05
A+A-

Ponedeljek, 17. 11. Čeprav bo Luna v tehtnici, ki hrepeni po harmoniji in lepih odnosih, do 13. ure, bo v kvadratu z Jupitrom, tako bomo morda pretiravali. Sestavlja se veliki vodni trigon Sonce, Jupiter in Saturn, ki bo prinesel priložnost nekaj dokončati, uvideti, načrtovati, a ker smo pred mlajem, še ni čas za nove začetke. O njih lahko razmišljamo, se pripravljamo nanje.

Torek, 18. 11. Luna bo v škorpijonu, kjer bo v četrtek mlaj, tako bomo čutili spremembe, ki jih prinaša. Energijska raven bo nizka, utrujenost je normalno stanje pred mlajem. Dovolimo si več počitka, vzemimo si čas zase, za premislek, kaj želimo z novim luninim mesecem ustvariti. Luna nima aspektov, tako bomo čutili energijo škorpijona, ki nas bo vlekel v zasebno, čustveno, preteklo, globoko.

Sreda, 19. 11. Merkur na popotovanju nazaj dan pred mlajem prestopi v škorpijona, več bo potrebe po raziskovanju, dojemanju temeljev. Paziti se moramo negativnega razmišljanja, sprejeti in dopustiti vse, kar nam življenje nosi. Njegova opozicija z Uranom prinaša stres, a tudi zanimive ideje, trigon na Neptun uvide, intuicijo navdih za pisanje. Venerina harmonija z luninimi vozli bo pomagala, da bomo prijazni kljub manjši učinkovitosti in večji utrujenosti.

Četrtek, 20. 11. Zjutraj bo mlaj. Dovrši se na Bungli iz Kentavra, ki je zvezda pozitivnih političnih obratov, povezovanja močnih za skupno dobro, za poštenost. Vse skupaj je v zmaju, konfiguraciji, ki nosi spremembe. Tako bo nov lunin mesec družbeno pomemben. Ne pozabite izkoristiti dneva za vizualizacijo. V četrtek bo tudi mundani sekstil Urana in Neptuna, kar nosi družbeno pomembne čase, spremembe ideologij in v zdravstvu.

Petek, 21. 11. Luna v strelcu nosi več navdiha, a tudi nemir, saj se približuje Marsu. Sonce se povezuje s sekstilom Neptuna in Urana, družbeno prinaša nemir, a tudi zjasnitve. Zasebno nam daje zanimive vpoglede, okrepi intuicijo, moč, da smo pristnejši.

Sobota, 22. 11. Sonce bo vstopilo v strelca, tako bo več energije, veselja, navdiha, ne bomo se več ukvarjali le s preteklim. Tudi Luna je v strelcu, a v manj prijetnih aspektih lahko vzbudi strah ali negotovost. Merkurjev veliki vodni trigon odpira komunikacijo za nazaj ali ponovno povezuje ljudi. Zasebno bo veliko uvidov, razumevanja, načrtovanja.

Nedelja, 23. 11. Luna v kozorogu prinaša mirno in učinkovito energijo. Dan je dobro izkoristiti za delo, načrtovanje. Lenoba bo rojevala občutke krivde. Vodni trigon prinaša uvide. Sončev sekstil s Plutonom zavest, da nekdo pritiska na nas s svojo bolečino. Energijo izkoristimo, da uresničimo svoje cilje.

08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Trije dobri možje prihajajo

Miklavž, Božiček in dedek Mraz so trije možje, ki s svojimi zgodbami zaznamujejo december. Čeprav izhajajo iz različnih časov in tradicij, vsi nosijo isto sporočilo – da se dobrota vrača in da v prazničnem času vsakdo lahko postane vsaj malo čaroben.
17. 11. 2025 | 08:00
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Izbira daril naj bo premišljena

Lepo okrašen dom prav kliče po tem, da povabimo prijatelje in sorodnike in si skupaj pričaramo prijetne decembrske dni. Ker je to tudi čas obdarovanja, poskrbimo, da bo goste pod novoletnim drevescem pričakalo še kakšno presenečenje. Nekaj idej, kako zaviti darila in kaj podariti, pa v nadaljevanju.
17. 11. 2025 | 08:00
08:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Če imate citruse doma, to nujno preberite: pri tej temperaturi jim grozi propad

Kako zaščititi citruse pred zimo: pravilno prezimovanje, zaščita pred mrazom, zalivanje in nega, da bodo limone in mandarine spomladi znova zacvetele.
17. 11. 2025 | 08:00
07:57
Lifestyle  |  Polet
ZAČNITE DANES

Zakaj je vadba za moč najboljša prva pomoč za telo in zdravje. Tudi za popolne začetnike

Za vadbo za moč ni treba preživeti ur v fitnesu. Potrebni so le: dobra tehnika, pravilna obremenitev, doslednost.
17. 11. 2025 | 07:57
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: od gratiniranih mlincev do popolne fižolovke

Mlinci, ričota, šmorn, piščanec in popolna fižolovka. Recepti, zaradi katerih boste komaj čakali, da skuhate kosilo.
Odprta kuhinja17. 11. 2025 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Domači trači
IZVRSTNA IN SVOJEVRSTNA KOMEDIJA

Stokrat tresle dvorane

Iskrena in noro zabavna predstava Ženske brez filtra eno leto osvaja odre po vsej Sloveniji
17. 11. 2025 | 07:25

Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
